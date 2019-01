Chiusura Cara Castelnuovo - il sindaco : 'L'affitto è un falso problema' - : Riccardo Travaglini non condivide il provvedimento adottato dal Ministero che ha previsto lo svuotamento del centro entro fine mese. Il primo cittadino contesta motivazioni esclusivamente economiche: "...

Salvini ha spiegato la Chiusura del Cara di Castelnuovo - e ne promette altre : "Chi non ha diritto a stare in Italia deve andare via". È con un'intervista a Radio anch'io su Radiouno che Matteo Salvini ha cominciato la sua giornata politica dedicata nella sua prima parte a giustificare la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. "Chi era abusivo prima, è abusivo anche adesso", ha aggiunto. "Se la richiesta - ha spiegato Salvini - è quella di trovare una sistemazione a chi non a diritto a stare in ...

Salvini ha spiegato la Chiusura del Cara di Castelnuovo - e ne promette altre : "Chi non ha diritto a stare in Italia deve andare via". È con un'intervista a Radio anch'io su Radiouno che Matteo Salvini ha cominciato la sua giornata politica dedicata nella sua prima parte a giustificare la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. "Chi era abusivo prima, è abusivo anche adesso", ha aggiunto. "Se la richiesta - ha spiegato Salvini - è quella di trovare una sistemazione a chi non a diritto a stare in ...

Verso la Chiusura il Cara di Castelnuovo di Porto - continuano i trasferimenti : Dopo un mese dalla conversione in legge del Decreto Sicurezza, arrivano le prime conseguenze relative all’immigrazione e all’accoglienza. È cominciato in questi giorni il trasferimento dei migranti alloggiati alle porte di Roma, presso il Cara di Castelnuovo di Porto. Le operazioni di smantellamento sono cominciate nella giornata di ieri e continueranno fino alla chiusura definitiva della struttura, prevista per la fine del mese. Un altro gruppo ...

Polemiche per la Chiusura del Cara di Castelnuovo - Salvini : fuori solo gli abusivi : Tutto come previsto: la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto si è tirato dietro una cascata di Polemiche. Per i tempi, per i modi, per le motivazioni. Cinquecentocinquanta sono i profughi che verranno “smistati” in tutta Italia, non si sa bene come e quando, a poco più di un mese dalla conversione in legge del Dl Sicurezza. Dopo una notte inso...

Castelnuovo di Porto - passeggiata di solidarietà per la Chiusura del Cara : Questa mattina trenta richiedenti asilo sono stati portati via in autobus dal Cara di Castelnuovo di Porto, un altro gruppo di 75 verrà ...

"Gesù era un rifugiato". A Castelnuovo la marcia contro la Chiusura del Cara : Un'iniziativa promossa dal Comune, dal parroco, dal mondo del volontariato, dai sindacati e dalla società civile, alla quale hanno preso parte tutti coloro che si oppongono alla chiusura del centro ...

Castelnuovo di Porto - la protesta dei cittadini contro la Chiusura del Cara : Lo sgombero del Cara , centro accoglienza per richiedenti asilo, di Castelnuovo di Porto , Roma, è iniziato questa mattina presto. I migranti ospitati sono stati costretti ad abbandonare la struttura. ...