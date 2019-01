Un video gameplay ci dà un assaggio del secondo episodio di Life is Strange 2

Un video gameplay di Resident Evil 2 mostra i primi 15 minuti della campagna di Claire e la possibile presenza degli scenari A e B : Nel giro di pochi giorni, Capcom lancerà il suo attesissimo remake del classico titolo survival-horror, Resident Evil 2. Mentre si avvicina il giorno dell'uscita, la compagnia sta spingendo con materiali promozionali come trailer e la 1-shot demo che offre ai giocatori uno spaccato della storia di Leon S. Kennedy e che è stata scaricata oltre 2 milioni di volte.Ora, come segnala Gamerant, è emerso un video online che mostra i primi quindici ...

The Division 2 : un nuovo video gameplay illustra le sfide "Furti e avidità" : Man mano che ci avviciniamo al 15 marzo, data di uscita di Tom Clancy's The Division 2, continuiamo ad apprendere ulteriori novità sulle componenti multigiocatore del titolo di Massive Entertainment e Ubisoft.Come apprendiamo da VG47, il canale YouTube Arekkz Gaming ha pubblicato un video gameplay che illustra le missioni "Furti e avidità" proprie del Traditore, uno dei tre stati in cui è diviso il nuovo sistema di progressione dell'Agente ...

Gli zombie di Days Gone attaccano PS4 in questo nuovo video gameplay : Il 2018 di PlayStation 4 è stato incredibile. Tantissimi i titoli di richiamo in uscita, che hanno spianato il terreno non solo per l'ormai consolidato successo commerciale della console Sony, ma anche ad un futuro più che luminoso. Mentre in rete si affollano i primi rumor su PS5, il monolite nero giapponese si prepara infatti ad accogliere diversi progetti interessanti. The Last of Us Part II, Death Stranding o ancora Ghost of Tsushima sono ...

Il remake di System Shock torna a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay : Come segnala DSOGaming, Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo video di gameplay per il suo remake di System Shock e, a quanto pare, il gioco sembra assolutamente stupendo vedendo le immagini del filmato.Il remake sarà sviluppato con l'utilizzo di Unreal Engine 4, invece di Unity Engine. Come più volte detto, System Shock sarà un vero remake / remaster del primo apprezzato gioco: invece di ritoccare e modificare le meccaniche del gameplay, ...

Gli sviluppatori di Days Gone ci svelano i segreti del combattimento in un nuovo video gameplay : Days Gone è il titolo survival horror open world in stile post-apocalittico di Sony. Sviluppato da SIE Bend Studio, in esclusiva per PlayStation 4, è stato annunciato a giungo 2016 mentre il lancio è previsto per il 26 aprile 2019.Ebbene, mentre attendiamo che giunga la primavera, possiamo dare un'occhiata al lavoro fatto dagli sviluppatori in questo nuovo video gameplay realizzato da IGN, nel quale possiamo avere una panoramica delle sequenze ...

Mortal Kombat 11/ video reveal a Londra - prime immagini del gameplay : violenza e fatality a gogo : Mortal Kombat 11, l'evento reveal a Londra. Video, prime immagini del gameplay del picchiaduro di NetherRealm: violenza e fatality a go go

Con Total War : Three Kingdoms riscopriamo l'antica arte dello spionaggio in un nuovo video gameplay : Con Con Total War: Three Kingdoms avremo l'occasione di riscoprire l'antica arte dello spionaggio, come possiamo vedere nel video gameplay disponibile di seguito.In Three Kingdoms potremo mandare le nostre spie oltre le file nemiche per agire nell'oscurità avvelenando, assassinando e persino incitando alla guerra. Porteranno con sé segreti di guerra come lo spostamento delle truppe nemiche, dovranno tenere un profilo basso per non essere ...

Fatality per Mortal Kombat 11 - dal primo video gameplay alla data di uscita : Uno dei picchiaduro più amati e sanguinolenti di sempre è sulla via del ritorno. A colpi di Fatality e di combo incisive, NetherRealm Studios ha infatti sancito il grande comeback di Mortal Kombat, saga creata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias per Midway Games che ha generato diversi seguiti per console, computer e cabinato. È il 23 aprile 2019 la data da segnare a più tinte di rosso - sangue! - sui vostri calendari, scelta dal publisher Warner ...

La missione "Hidden Depths" di Anthem si mostra in un video gameplay : Manca poco più di un mese all'arrivo dell'attesissimo Anthem di BioWare e in rete continuano a spuntare interessanti video dedicati alle missioni che dovremo portare a termine.Recentemente abbiamo dato uno sguardo alla missione "Preventative Precautions", una delle prime della storia, ora, grazie a IGN, possiamo vedere "Hidden Depths".Nello specifico, questa missione è giocata da un team che comprende i javelin Interceptor, Storm e Colossus:Read ...

Metro Exodus : disponibili in rete 10 minuti di video gameplay : Se siete dai fan della saga di Metro e state aspettando impazienti il terzo capitolo Metro Exodus, dovete sapere che in rete sono stati caricati ben 10 minuti di gioco. Riportiamo di seguito il video gameplay, condiviso da IGN:Metro Exodus, per chi non lo sapesse, è un titolo post-apocalittico sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver. Si tratta per l'appunto del terzo della serie Metro, basata sui romanzi di Dmitrij Gluchovskij. Segue ...

Un nuovo video gameplay di Anthem ci mostra la missione "Preventative Precautions" : Gli YouTuber che sono stati invitati presso gli studi di EA a dicembre continuano a pubblicare altri filmati per Anthem che hanno catturato durante l'evento. Oggi possiamo dare uno sguardo a "Preventative Precautions", una delle prime missioni della storia.Come segnala VG247.com, "Preventative Precautions" si attiverà un po' dopo Lost Arcanist e segue una struttura simile, con un combattimento in superficie e un po' di esplorazione, prima che la ...

Il gameplay di OUTWARD si mostra nel nuovo video diario degli sviluppatori : Nella giornata di oggi il publisher Deep Silver e lo studio di sviluppo Nine Dots hanno pubblicato un nuovo video dedicato al loro OUTWARD, l'action RPG open world in arrivo il 26 marzo per PS4, Xbox One e PC.Nel comunicato stampa, il titolo è descritto come "un gioco d'avventura fantasy open-world con un grande senso di immersione e simulazione. In esso, i giocatori sperimenteranno un tipo di RPG completamente nuovo. Essi vestiranno i panni di ...

Esploriamo Fort Tarsis nel nuovo video gameplay di Anthem : L'uscita di Anthem è questione di circa un mese, l'attesissimo e ambizioso gioco di BioWare sta per arrivare e in rete continuano a spuntare informazioni e video che chiariscono sempre di più cosa dovranno aspettarsi i giocatori.Stavolta, grazie al video pubblicato da IGN, possiamo dare un nuovo sguardo a Fort Tarsis, che rappresenterà una "solida esperienza singleplayer" e fungerà da hub in cui si svilupperanno le relazioni con gli NPC.Ecco i 7 ...