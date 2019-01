Tim | crollo senza fine in Borsa | -7% | | scivola fino a 0 | 441 euro

Dal crollo della produzione industriale all'Ocse - gli ulTimi allarmi sulla crescita : La produzione industriale ha ingranato la retromarcia nei maggiori Paesi europei, pesando come un macigno sull'andamento dell'economia. Il dato italiano è stato l'ultimo dopo quelli altrettanto ...

E45 - viadotto Puleto chiuso per rischio crollo : è caos/ UlTime notizie - ingorghi e disagi tra Emilia e Toscana : chiuso il viadotto Puleto sull'E45: rischia il crollo. Ultime notizie, è caos tra Emilia e Toscana, i primi disagi sul traffico e sull'economia.

Tim - crollo a Piazza Affari dopo la frenata sui conti : MILANO - dopo una fase in cui non ha fatto prezzo, l'azione Tim ha registrato un netto ribasso a Piazza Affari: colpa dell'allarme sui conti lanciato dalla società giovedì in serata, a mercati chiusi. ...

CHIUSO IL VIADOTTO PULETO SULL'E45 : RISCHIA IL CROLLO/ UlTime notizie - l'Anas 'Manutenzione già in corso' : CHIUSO il VIADOTTO PULETO SULL'E45: RISCHIA il CROLLO/ Ultime notizie, l'Anas fa sapere "Manutenzione già in corso, forse riapertura possibile"

APPLE TAGLIA STimE RICAVI : "CALO VENDITE IN CINA"/ Previsioni a -9 miliardi : crollo Borse - bufera su Tim Cook : APPLE, Previsioni al ribasso di 9 miliardi per il Q1 2019: crollo in Borsa, bufera su Tim Cook che avverte agli azionisti 'Calo VENDITE in Cina'.

Crollo a Magnitogorsk : le vitTime sono 37 - si cercano 4 dispersi : Si aggrava con il passare delle ore il il bilancio delle vittime del Crollo lunedì di un palazzo residenziale nella

Crollo palazzo Russia - 21 vitTime : anche due bambini : Poche speranze di trovare ancora in vita i venti dispersi: le temperature sono scese fino a 27 gradi sotto zero. La tragedia, nella città di Magnitogorsk, è stata causata probabilmente da una fuga di gas

Russia - sale a 20 il numero delle vitTime nel crollo della palazzina di Magnitogorsk - : Il corpo della 20esima vittima è stato estratto dalle macerie della palazzina saltata in aria per una fuga di gas a Magnitogorsk, ha riferito ai media russi l'ufficio stampa del ministero delle ...

La più illustre vitTima del crollo del bitcoin : Eppure il crollo non ha rovinato solo il mondo delle cripto ma avuto conseguenze evidenti anche su altri comi. Lo ricorda anche Harsh Chauhan che ne suggerisce uno in particolare. Chi? NVIDIA, NASDAQ:...

Manovra - fiducia dopo la rissa. Caso Ncc e crollo invesTimenti : ?ROMA Due fiducie chieste al Senato in un giorno solo, alle 16 e alle 19. Il maxi-emendamento cambiato in corso d?opera anche dopo la «bollinatura» della Ragioneria dello Stato....

Crollo del Morandi - tesTimonia Di Pietro. L’inchiesta arriva a livello politico | : Sentito l’ex ministro delle Infrastrutture, in carica quando fu siglata la convenzione tra Anas e Autostrade per l’Italia, che disciplinava la concessione per gestire la rete del nostro Paese.

