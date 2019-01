Massimo Giletti potrebbe ritornare in Rai al posto di Tiberio Timperi

«La vita in diretta» : arriva Massimo Giletti? : Non è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiSe c’è qualcuno che non teme il futuro quello è Massimo Giletti. Il contratto con La7 scadrà il 30 giugno, ma non sembra turbato nella maniera più assoluta: «Ho già deciso ...

Massimo Giletti potrebbe approdare a La Vita in Diretta : Massimo Giletti è uno dei nomi caldi di questi mesi. Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero il ritorno del giornalista su Rai1 alla domenica sera al posto di Fabio Fazio, che attualmente occupa la fascia prime time del dì di festa con Che Tempo Che Fa il quale sta ottenendo ascolti non entusiasmanti ma comunque efficaci per permettere alla prima rete di battere Canale 5 visto anche il flop della fiction La Dottoressa Giò con ...

Massimo Giletti : «Ho già deciso cosa farò la prossima stagione - con l'anima e non per denaro» : cosa farà nella prossima stagione tv Massimo Giletti? 'Ho già deciso quello che farò ma non è il momento di dirlo per rispetto di tutte le parti in causa. Nella vita ho sempre deciso con l'anima, se ...

Non è l'arena - la verità della sessuologa sul 'rapporto con penetrazione' : cala il gelo da Massimo Giletti : ' Castità o sesso estremo . Vi sentite più puri o trasgressivi?'. È questo il tema dell'ultima parte della puntata, come sempre dedicata a temi piccanti, di Non è l'arena , su La7, con Massimo Giletti ...

Non è l'arena - la verità della sessuologa sul "rapporto con penetrazione" : cala il gelo da Massimo Giletti : "Castità o sesso estremo. Vi sentite più puri o trasgressivi?". È questo il tema dell'ultima parte della puntata, come sempre dedicata a temi piccanti, di Non è l'arena, su La7, con Massimo Giletti. Presenti in studio una coppia "purex", il filosofo Diego Fusaro e la sessuologa Stefania Andreoli. Ed

Massimo Giletti tra La7 e ritorno in Rai : 'Se facessi come certi colleghi...'. Soldi - bordata a Fazio? : Massimo Giletti resta a La7 o torna in Rai ? Per ora è ancora mistero fitto. Il conduttore, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un giorno da pecora , in onda su Rai Radio1, ha fatto sapere di ...

Massimo Giletti tra La7 e ritorno in Rai : "Se facessi come certi colleghi...". Soldi - bordata a Fazio? : Massimo Giletti resta a La7 o torna in Rai? Per ora è ancora mistero fitto. Il conduttore, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio1, ha fatto sapere di avere già preso una decisione: “Ho già deciso quello che farò ma non è il momento di dirlo per rispetto

“Pezzo di mer** ti aspettiamo”. Massimo Giletti - minacce choc. Cosa è successo : Massimo Giletti al centro della bufera. Il giornalista è stato preso di mira sui social con pesanti minacce per il suo lavoro. Dopo Enrico Mentana, un altro volto noto è quindi finito oggetto di attenzioni poco lusinghiere. “Ti stiamo aspettando pezzo di m…, non ti molleremo, buffone, pagliaccio, lo sai che con noi farai una figura di m…”. Queste le parole brutali, si legge sul Corriere, arrivate sul canale youtube di Klaus ...

Non è l'arena - minacce brutali a Massimo Giletti : "Buffone - pagliaccio. Ti aspetto - pezzo di m***" : Dopo Enrico Mentana, anche Massimo Giletti riceve minacce per il suo lavoro. "Ti stiamo aspettando pezzo di m..., non ti molleremo, buffone, pagliaccio, lo sai che con noi farai una figura di m...". Queste le parole brutali, si legge sul Corriere, arrivate sul canale youtube di Klaus Davi all’indiri

Non è l'Arena - effetto-Salvini nel giorno di Cesare Battisti : gode Massimo Giletti - cifre mai viste : L' ospitata di Matteo Salvini a Non è l'Arena di Massimo Giletti ha fatto registrare il record di ascolti. Ieri, 13 gennaio, La7 ha tratto grande beneficio dall'ospitata del ministro dell'Interno nel ...

Salvini attacca Fazio sul maxi-stipendio a La7 : Massimo Giletti sorride e alimenta la polemica : A 'Non è l'Arena' Matteo Salvini è tornato a parlare di Fabio Fazio e del suo maxi-stipendio. Notoriamente critico nei confronti del conduttore di 'Che tempo che fa', il vice-premier lo ha attaccato ...

Non è l'arena - colpo mostruoso di Massimo Giletti : chi porta in studio nel giorno della cattura di Battisti : Fiuto, talento e anche un po' di fortuna. Si parla di Massimo Giletti e del suo Non è l'arena, in onda questa sera, domenica 13 gennaio. Già, perché il conduttore avrà in studio su La7 niente meno che Matteo Salvini. Già di per sé - si pensi al record dell'altra sera di porta a porta - il leghista è

Non è l'arena - Maurizio Costanzo avverte Massimo Giletti : "Mafia - fai molta attenzione" : Sabato 5 gennaio, in prima serata, è andato in onda su Raidue C'è Celentano, un omaggio, un techetecheté si potrebbe dire, per gli 81 anni di Adriano. Il risultato è stato importante. Infatti, lo share ha toccato il 14%. L'indomani, su La7, Massimo Giletti ha parlato di nuovo di Celentano, ma anche

Fabrizio Del Noce contro Massimo Giletti : “Il mio ex amico fa una trasmissione scandalosa - una campagna di odio inaccettabile” : Fabrizio Del Noce contro Massimo Giletti, per la serie c’eravamo tanto amati. Dal 2002 al 2009 il giornalista ha diretto, tra le polemiche, Rai1 valorizzando anche il conduttore di Non è l’Arena. Un’amicizia storica che sembra essersi conclusa visto che Del Noce, in corsa nelle scorse settimane per un ruolo in Rai, a Piazzapulita lo definisce “ex amico”. Nel talk di Corrado Formigli è intervenuto per parlare di ...