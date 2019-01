Le banche pronte a liberarsi dell' eredità De Benedetti

ilgiornale

: RT @VitoLops: Dai minimi del 26 dicembre i listini azionari globali hanno recuperato 7mila miliardi di dollari. Il mood è cambiato perché g… - Gianluca_fnc : RT @VitoLops: Dai minimi del 26 dicembre i listini azionari globali hanno recuperato 7mila miliardi di dollari. Il mood è cambiato perché g… - abicanbox : RT @VitoLops: Dai minimi del 26 dicembre i listini azionari globali hanno recuperato 7mila miliardi di dollari. Il mood è cambiato perché g… - VitoLops : Dai minimi del 26 dicembre i listini azionari globali hanno recuperato 7mila miliardi di dollari. Il mood è cambiat… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Entra nel vivo la vendita di Sorgenia e l'utility lombarda A2A è pronta a sedersi al tavoloe trattative. "Mancano poche settimane e noi sicuramente guarderemo il dossier", ha detto ieri all'agenzia Reuters, l'ad di A2A Valerio Camerano. Per il momento si esclude uno spezzatino del produttore e venditore di energia elettrica e gas - ha oltre 275.000 clienti e centrali elettriche per una capacità installata che supera i 3.000 megawatt - che quindi dovrebbe essere ceduto interamente. Consentendo così alledi uscire dal capitale.Nel 2015 i vecchi soci, la Cira famiglia Dee l'austriaca Verbund, non hanno ricapitalizzato il gruppo come richiesto. Queste ultime (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps e Banco Bpm fra le principali) hanno convertito l'esposizione in azioni e si sono così ritrovate nel capitale. Lo scorso 19 novembre, la holding Nuova Sorgenia ...