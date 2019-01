Ilaria Cucchi a Tgcom24 | Mi aspetto tuttoChe esempio da Salvini sul tunisino

Tunisino morto dopo un controllo di polizia - Ilaria Cucchi : "Sappiamo già come andrà a finire" : "Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a finire. La quarta sezione della Cassazione dirà che non c'è nessun colpevole". Lo dice all'Adnklronos Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commentando la morte del 32enne Tunisino avvenuta a Empoli (Firenze), nel tardo pomeriggio di ieri, durante un fermo di polizia.In merito alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, da cui emerge che ...

Morto durante fermo a Empoli - Ilaria Cucchi : "Finirà senza colpevoli" - : La sorella del ragioniere Morto nel 2009 commenta la vicenda accaduta in Toscana e la paragona al caso di Riccardo Magherini. Sentita anche la mamma di Federico Aldrovandi: "Gli agenti devono essere ...

Morto durante fermo a Empoli - Ilaria Cucchi : “Finirà senza colpevoli” : Morto durante fermo a Empoli, Ilaria Cucchi: “Finirà senza colpevoli” La sorella del ragioniere Morto nel 2009 commenta la vicenda accaduta in Toscana e la paragona al caso di Riccardo Magherini. Sentita anche la mamma di Federico Aldrovandi: “Gli agenti devono essere formati adeguatamente” Parole chiave: ...

Morto durante un fermo a Empoli - Ilaria Cucchi : "So già come va a finire" : La sorella di Stefano Cucchi è intervenuta sul caso della morte dell'uomo di 32 anni avvenuta durante un controllo di polizia. Il direttore dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali Manconi: "Ci siano indagini accurate"

Morto durante un fermo - Ilaria Cucchi : "So già come va a finire" : "Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a finire. La quarta sezione della Cassazione dirà che non c'è nessun colpevole". Lo dice all'Adnkronos Ilaria Cucchi, ...

Morto durante fermo - Ilaria Cucchi : "So già come va a finire" : "Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a finire. La quarta sezione della Cassazione dirà che non c'è nessun colpevole". Lo dice all'Adnkronos Ilaria Cucchi, ...

Europee - cambiare l’Ue e non abbatterla. L’appello mio e di Ilaria Cucchi : di Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi Stiamo vivendo un momento storico particolarmente difficile e delicato per il futuro nostro e dei nostri figli. Non abbiamo alcuna intenzione di alimentare polemiche, antagonismi e divisioni né dare giudizi su questo o quello schieramento politico. Crediamo tuttavia che il rispetto dei diritti umani sia, per qualsiasi società ipotizzabile, principio imprescindibile e non assoggettabile a compromessi di qualsiasi ...

Napoli - la prima volta di Jorit : a volto scoperto con Ilaria Cucchi : Eccolo! Nel giorno dell'inaugurazione del murales dedicato a Ilaria Cucchi, Jorit Agoch svela per la prima volta la sua faccia: cappello di lana ma volto scoperto, il graffitaro più famoso...

«Azioni disciplinari per i comportamenti scorretti» : Gabrielli risponde a Ilaria Cucchi : Il Capo della Polizia accoglie la riflessione della sorella di Stefano: «Rispettare l’altro è il fondamento per uscire da una spirale di sentimenti e comportamenti ispirati dalla faziosità, dall’essere contro qualcosa o qualcuno». E rilancia: «Però non riconoscere dignità alcuna all’uniforme che rappresenta lo Stato rischia di provocare in chi la indossa, un sentimento di frustrazione» Caro Gabrielli, ora difenda la Polizia da chi la rovina ...

Caro Gabrielli - ora difenda la Polizia da chi la rovina dall'interno : la lettera di Ilaria Cucchi : Il vero partito dell'antiPolizia è quello composto da chi non ha capito lo spirito e la missione di questa Istituzione. Sono una minoranza rispetto ai tanti agenti con un profondo senso dello Stato. Ma rischiano di legittimare comportamenti pericolosi. La sorella di Stefano si appella al capo della Polizia Omicidio Cucchi, genesi di un depistaggio: «Magari morisse, mortacci sua» " Il caso Cucchi visto da vicino " Ilaria Cucchi: "Ora i ...

‘Sulla mia pelle’ alla Camera - Ilaria Cucchi : ‘Indifferenza Salvini? Non m’interessa’. Fico : ‘Verità non fa male allo Stato’ : “L’indifferenza di Matteo Salvini? Non voglio commentare, chi ha a cuore la nostra battaglia di civiltà è con noi e non ci abbandonerà. Io credo nella parte pulita, buona, onesta delle istituzioni“. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, dopo la proiezione del film Sulla mia pelle del regista Alessio Cremonini alla Camera dei deputati. Un’iniziativa promossa dal presidente della Camera, Roberto Fico, ma snobbata ...

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e Higuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e Higuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Caso Cucchi - Matteo Salvini : “Ho invitato più volte Ilaria - la porta del Viminale è aperta” : Questa sera alla Camera è stato proiettato il film 'Sulla mia pelle', del regista Alessio Cremonini, che ricostruisce la vicenda di Stefano Cucchi. Il presidente della Camera Roberto Fico: "Uno Stato non deve mai avere paura di ricercare la verità. Mio dovere mettere il riflettore dove ci sono le ingiustizie".Continua a leggere