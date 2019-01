GUERRA IN SIRIA Scontro Israele-Iran | Trump e Netanyahu provocano Teheran

Israele muove GUERRA alla "Pasdaran holding" in Siria : "La nostra politica è eliminare la presenza iraniana in Siria": Benjamin Netanyahu, primo ministro d'Israele. "Siamo pronti per la guerra decisiva che porterà alla scomparsa di Israele. Le nostre forze armate sono preparate per il giorno in cui Israele sarà distrutto": Aziz Nasirzadeh, capo dell'aeronautica iraniana (secondo la tv di Stato di Teheran , parole riportate dal sito Times of Israel ). Almeno nei proclami, la red ...

GUERRA di missili nei cieli della Siria Damasco : "Respinto attacco di Israele" : Nuovo capitolo nella Guerra non dichiarata che Israele sta conducendo ormai da mesi in Siria contro l'alleanza ostile tra il regime di Bashar el-Assad, le potenti milizie sciite libanesi Hezbollah ...

Usa - negato il visto per cure a una 16enne siriana sfigurata in GUERRA - : La ragazza, racconta un'esclusiva del Guardian , ha ustioni sul viso e sul petto e dovrebbe andare negli Stati Uniti per ricevere trattamenti specializzati. Risiede in Germania con tutta la sua ...

Zerocalcare. Un'asta per le vittime della GUERRA nel nord della Siria : ... un'occasione unica di acquisire le opere del talento del fumetto italiano ma anche di contribuire a una causa importante e riflettere sulla delicata situazione politica internazionale. L'evento è ...

Il presidente

Al confine tra Israele e Siria è stato un Natale di GUERRA : Tuttavia il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha assicurato che la decisione di Trump non avrà effetti sulla politica israeliana contro la Siria. Gli attacchi alla Siria attribuiti a Israele ...

CAOS SIRIA/ Jean : se Trump si ritira sarà GUERRA totale tra Arabia - Turchia e Iran : Donald Trump ha annunciato il ritiro delle truppe americane dalla SIRIA: sarebbe una mossa che trascinerebbe tutto il Medio oriente nel CAOS.

Il presidente sudanese Omar al Bashir è stato il primo leader arabo a visitare Damasco dall’inizio della GUERRA in Siria : Domenica il presidente del Sudan, Omar al Bashir, ha incontrato il presidente Siriano Bashar al Assad a Damasco, la capitale della Siria: Bashir è il primo leader della Lega Araba a visitare Damasco dall’inizio della guerra, quasi otto anni fa,

Still recording mostra la quotidianità della GUERRA in Siria : I registi Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub volevano usare la videocamera come un’arma e raccontare la guerra in Siria. L’oggetto ha poi preso il sopravvento sui suoi creatori. Leggi

Siria : ong - 560mila uccisi in sette anni di GUERRA : ANSAmed, - BEIRUT, 10 DIC - Più di mezzo milione di morti: è il nuovo bilancio, fornito oggi dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria , Ondus, , delle violenze in Siria scoppiate nel ...

Regno Unito - fratellini siriani bullizzati dai compagni di scuola : erano fuggiti dalla GUERRA : L'aggressione xenofoba ai danni di due ragazzini siriani ha scioccato l'Inghilterra. I fatti sono avvenuti in una scuola di Huddersfield. La famiglia è rifugiata politica nel Regno Unito dal 2016 dopo esser fuggita dalla guerra civile grazie all'Onu. Ed ora starebbe pensando di lasciare il paese: "Siamo troppo scioccati".Continua a leggere

