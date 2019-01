CR7 | che botta! Sbaglia mira e rompe il naso a una tifosa

Una pallonata di CR7 la colpisce - la tifosa juventina scherza : "Ora mi aspetto un invito a cena" : Una pallonata in volto calciata da Cristiano Ronaldo, durante l'allenamento di riscaldamento. A riceverla è stata Elena Di Martino, monregalese, accesa tifosa juventina, che ieri sera si trovava all'Allianz Stadium per assistere al match Juventus-Chievo. È lei stessa a raccontare l'incidente postando su Facebook una sua foto con il naso ammaccato e la scritta: "Prendere una pallonata in pieno volto da Cr7 durante il riscaldamento ...

Cristiano Ronaldo in tribunale - piovono critiche sull’atteggiamento di CR7 : “pensa di essere ad una sfilata di moda?” [GALLERY] : Cristiano Ronaldo troppo sicuro e sprezzante all’ingresso del tribunale di Madrid? Dalla Spagna piovono critiche sull’atteggiamento del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, oggi a Madrid insieme a Georgina Rodriguez per il processo che l’ha visto imputato per evasione fiscale, ha estinto il suo debito con il fisco spagnolo patteggiando una condanna a 23 mesi di prigione (pena sospesa) e 18, 8 milioni di euro di ...

CR7 in tribunale a Madrid con Georgina : più che una gogna è una passerella... : Doveva essere una sorta di gogna pubblica. Ma Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo. E riesce a trasformare tutto quello che tocca, o meglio, lo tocca, in oro. Così l'ingresso al tribunale di Madrid, ...

Cristiano Ronaldo - che colpo da maestro! CR7 spegne la tv con la pistola giocattolo [VIDEO] : Cristiano Ronaldo con una pistola giocattolo prende la mira e spara: il calciatore portoghese spegne la tv dal divano senza telecomando L’indubbio talento di Cristiano Ronaldo si riverbera in tutto quello che fa. Non solo sul campo da gioco CR7 è un vero e proprio asso, ma anche stando seduto semplicemente sul suo divano, l’attaccante della Juventus mostra le sue capacità. Tra le sue storie Instagram è apparso infatti un video ...

Juventus - Allegri : 'Abbiamo preso CR7 proprio perché è sempre decisivo' : 'È stata una partita divertente con diverse occasioni. I ragazzi hanno affrontato la sfida nel migliore dei modi. È stato un buon Milan, che ci ha messo in difficoltà. Noi in undici potevamo fare ...

Ex di Cristiano Ronaldo incontra l'avvocato della Mayorga - la ragazza che accusa CR7 di stupro : Un nuovo capitolo nella vicenda Cristiano Ronaldo-Kathryn Mayorga, che nelle ultime ore si è arricchita di un altro possibile protagonista. A uscire allo scoperto sarebbe stata infatti Jasmine Lennard,...

Supercoppa - CR7 cercherà di alzare il suo primo trofeo con la Juventus : Cristiano Ronaldo stasera, a Jeddah, con la maglia della Juventus potrebbe aggiungere l’ennesimo trofeo nella sua immensa bacheca. Sono infatti ben 27 i titoli tra nazionale e club ed oltre 100 quelli individuali. Il suo feeling con le coppe risale già dagli inizi, il primo trofeo con lo Sporting fu la Supercoppa portoghese nel 2002, passando poi in Inghilterra dove il primo fu con il Man Utd che si aggiudicò l’FA Cup, mentre in Spagna il suo ...

Cristiano Ronaldo - che muscoli! CR7 a bordo piscina incanta i social [GALLERY] : Cristiano Ronaldo a bordo piscina mostra il fisico scultoreo: il calciatore della Juventus ed i suoi muscoli da invidia Fisico scultoreo, temperamento deciso e vita da nababbo. Queste sono le tre cose che balzano agli occhi guardando le ultime foto postate sul profilo Instagram di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, pubblicando gli scatti della sua vacanza, prima del ritorno agli allenamenti con la Juventus, ha lasciato di stucco i suoi ...

Juve - che sgarbo all'Inter : blitz per Trincao - l'erede di CR7 : La Gazzetta dello Sport lo descrive come 'molto talentuoso, molto offensivo e... molto mancino'. Mancino , abile nel dribbling e negli uno contro uno, è un esterno d'attacco che fa della qualità ...

Fantacalcio - CR7 è stato un affare? I conti tornano - ma con qualche sorpresa : stato il botto dell'estate. Per la Juve, per la Serie A e... per il Fantacalcio! L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha rivoluzionato le aste di agosto e settembre, cambiato le Magic strategie e fatto ...

CR7 ci ha spiegato perché costa così tanto - Allegri? Ringrazia e gode - : Finisce 1-0, dopo una vita. Inter e Napoli giocano bene, si sfidano a testa altissima, ma alla fine la spuntano i nerazzurri che contro i partenopei non vincevano , e segnavano, da una vita. Serviva ...

CR7 ci ha spiegato perché costa così tanto (Allegri? Ringrazia e gode) : Finisce 1-0, dopo una vita. Inter e Napoli giocano bene, si sfidano a testa altissima, ma alla fine la spuntano i nerazzurri che contro i partenopei non vincevano (e segnavano) da una vita. Serviva una vittoria così a Spalletti, il tecnico a cui rompono le scatole per Zaniolo, talento luccicante del

Inter-Napoli - interviene anche Cristiano Ronaldo : parole forti di CR7 contro gli ululati razzisti a Koulibaly [FOTO] : Il giocatore della Juventus ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme a Koulibaly, condannando gli insulti razzisti rivolti al senegalese durante Inter-Napoli Rispetto per gli avversari e grande umanità, caratteristiche che non mancano a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è riuscito a rimanere impassibile dopo quanto successo a Koulibaly durante Inter-Napoli, condannando i cori razzisti ricevuti dal giocatore del Napoli. Un ...

Juventus - Cristiano Ronaldo trascina i bianconeri : CR7 esalta i suoi compagni di squadra anche sui social [FOTO] : L’attaccante portoghese ha postato sui social la foto della sua esultanza a Bergamo, complimentandosi con i suoi compagni trascinatore dentro e fuori dal campo, Cristiano Ronaldo si è ormai letteralmente caricato sulle spalle la Juventus. Il portoghese ha infatti prima evitato la prima sconfitta in campionato ai bianconeri, complimentandosi poi con i propri compagni per la prestazione fornita a Bergamo contro l’Atalanta. Un ...