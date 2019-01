Cedacri | 151 mln per l' acquisizione di Oasi S p A

finanza.lastampa

: #Cedacri acquisirà da Nexi il 100% di #Oasi, operazione da 151 mln - CesareDeSantis : #Cedacri acquisirà da Nexi il 100% di #Oasi, operazione da 151 mln - chrisneel : Cedacri si prende Oasi (da Nexi) per 151 milioni - comunica_rp : Cedacri si prende Oasi (da Nexi) per 151 milioni -

(Di martedì 22 gennaio 2019)ha chiuso un accordo per l'diS.p.A. , leader in Italia nel software e nelle soluzioni informatiche integrate per antiriciclaggio e segnalazioni di vigilanza utilizzate da ...