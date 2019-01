Adrian | la solita celentaneide questa volta fa acqua da tutte le parti

davidemaggio

(Di martedì 22 gennaio 2019)o Celentano ha spiazzato, anzi fregato, tutti. Prima ha creato l’evento, poi lo ha astutamente alimentato e infine ha deciso di ‘bidonare’ il pubblico, che attendeva concolari aspettative il suo ritorno su Canale5. Al debutto del cartoon, infatti, il Molleggiato quasi non si è fatto vedere. Annunciato da tuoni, fulmini e saette, l’ex ragazzo della via Gluck è apparso in scena solo per pochi istanti, vestito come fosse lì per caso, quasi a voler fare un favore a qualcuno. “C’è qualcosa da cambiare qui” ha sentenziato il cantante. Poi si è bevuto un bicchiere d’e si è infilato nuovamente dietro le quinte.Certo, in molti si sarebbero aspettati dal Molleggiato un pedante monologo dei suoi o una canzone intonata in diretta. Macché. Il cantante ha introdotto il graphic novel con due momenti dimenticabilissimi ...