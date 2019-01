Un cuore Toro per la Juve | Darmian pronto a vestire il bianconero

Toro - orgoglio e cuore non bastano. Rimonta 2 gol e si arrende alla Roma : Passata da poco la mezz'ora, il pomeriggio Capitale sembrava annunciare aria di tempesta per i malcapitati ospiti: Roma in fuga 2 a 0, il baby Zaniolo irrefrenabile e i granata costretti a segnare in ...

La legge di CR7 mata il cuore Toro : Il ventisettesimo gol di Ronaldo in un derby, il primo ovviamente nella stracittadina della Mole. Decisa così, con un tiro dal dischetto. Senza polemiche, però. Perché l'appoggio sbagliato di Zaza (ex di turno) verso il portiere Ichazo aveva costretto quest'ultimo a stendere senza tanti complimenti Mandzukic. Buon per la Juve, certo non brillante né tracimante ma ancora una volta vittoriosa: 46 punti in classifica sui 48 disponibili, un solo ko ...

Lentini : 'Io - il Cristiano Ronaldo della mia epoca. Toro nel cuore - non volevo andare al Milan : quei 4 no a Berlusconi...' : ... 'Se avrei creduto di trovare rossoneri e granata al quarto e al sesto posto a questo punto? Scommesso no, però lo avrei sperato - spiega a La Gazzetta dello Sport - Entrambe stanno facendo bene, ...