Ci sono anche indirizzi email del governo tra Quelli hackerati in Collection#1 : Sì, anche email afferenti a sezioni del governo Italiano sono presenti all'interno di Collection#1. Sì, il rapporto con le unita competenti è già attivo su vari fronti. Sì, molti dati non sono recenti ma circa l'80% dei dati presenti in alcune cartelle di Collection#1 sono inediti. Ma iniziamo con ordine. Il 17 Gennaio, Troy Hunt pubblica sul suo blog l'individuazione di una nuova “collection” (base dati con all'interno credenziali di ignare ...

Quelli che il calcio - Luca e Paolo con la divisa della finanza : immediata la reazione sui social : Negli ultimi giorni la parola 'epurazione' con tutti i rischi legati al termine da brividi è stata spesso associata a Luca e Paolo e al presunto futuro in forse a Quelli che il calcio. Nell'ultima ...

Quelli che il calcio - Luca e Paolo sfottono Lega e Movimento 5 Stelle : la dimostrazione che il clima di censura non c'è : Sono diventati osservati speciali da quando Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ha messo la parola fine al loro programma di access prime-time, Quelli che... dopo il TG, e alcuni esponenti del Partito Democratico avevano creato un finto clima di censura attorno a questa decisione, con accuse assurde di epurazione.Come ricordiamo, Luca e Paolo, secondo i detrattori, sarebbero stati "puniti" per alcune gag su Danilo Toninelli, Ministri ...

#QCC – Quelli che il calcio – Quindicesima puntata del 20/01/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Quindicesima […] L'articolo #QCC – Quelli che ...

Mezzojuso : sindaco - mi fanno paura Quelli che citano sempre Falcone e Borsellino (2) : (AdnKronos) - "Non faremo nulla di tutto questo, perché lo sappiamo benissimo che la mafia fa schifo, che i soprusi, le intimidazioni, le estorsioni, la violenza verbale e fisica sono atteggiamenti da condannare, da denunciare e combattere con determinazione. Non cominceremo adesso una marcia della

Mezzojuso : sindaco - mi fanno paura Quelli che citano sempre Falcone e Borsellino : Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - "Troppe parole ho sprecato per difendere l'integrità morale che mi appartiene e ci appartiene. Trovo ridicolo giustificare i valori fondamentali del vivere quotidiano, mi fa paura invece chi ha bisogno di esasperare l'utilizzo dei termini legati alla legalità, ostentan

Quelli che il Calcio – Tra gli ospiti della prossima puntata anche Manuel Agnelli : Manuel Agnelli ospite a “Quelli Che il Calcio” Tra gli altri ospiti della puntata: Totò Schillaci, Eleonora Pedron, Francesca Brienza, in collegamento Dani Osvaldo e dagli spalti Lodo e Albi de Lo Stato Sociale. Dopo la pausa del campionato di Serie A, “Quelli che il Calcio” torna domenica 20 gennaio alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Ospite della puntata è Manuel ...

Quelli che il calcio - il trionfo di Simona Ventura? La voce pazzesca che terremota Rai 2 : Periodo d'oro per Simona Ventura. Non solo il ritorno imminente su Rai 2 con The Voice of Italy. Stando ai rumors, infatti, pare che Viale Mazzini - o meglio, Carlo Freccero, direttore della seconda rete - le voglia affidare anche la conduzione di Quelli che il calcio. Insomma, dopo Temptation Islan

Simona Ventura dopo The Voice torna a Quelli che il calcio : lo scoop : Simona Ventura torna in Rai: dopo The Voice anche la conduzione di Quelli che il calcio Una nuova e sorprendente stagione lavorativa coinvolgerà Simona Ventura nel 2019. Super Simo, dopo anni di assenza, tornerà trionfante e con tante nuove idee in RAI. Come molti sapranno, proprio recentemente, la rete ha confermato di averle affidato la […] L'articolo Simona Ventura dopo The Voice torna a Quelli che il calcio: lo scoop proviene da Gossip ...

Perché i cibi "extra Ue" sono dodici volte più pericolosi di Quelli italiani : Studio Coldiretti sulla base dei dati Efsa: il numero di alimenti con residui chimici irregolari è stato pari al 4,7 per...

Paolo Brosio naufrago all'Isola. Vent'anni fa Quelli che il calcio aveva previsto tutto : Paolo Brosio costretto ad accendere il fuoco su un'isola deserta? Gli spettatori potranno vederlo dal 24 gennaio nella nuova edizione de L’Isola dei famosi, ma un’anticipazione di tutto ciò era già stata fornita da Quelli che il calcio, esattamente vent’anni fa.Era il 14 marzo 1999 e Fabio Fazio, allora conduttore del programma domenicale di Raidue, spedì il suo inviato di punta in una spiaggia della Sardegna. Qui venne allestito il set ...

Gli utenti over 65 sono Quelli che su Facebook condividono più fake news : La ricerca arriva dagli Stati Uniti e incrocia l'incidenza dell'età nella pubblicazione di notizie false con altri dati come professione e orientamento politico

Gli utenti con più di 65 anni sono Quelli che su Facebook condividono più fake news : La ricerca arriva dagli Stati Uniti e incrocia l'incidenza dell'età nella pubblicazione di notizie false con altri dati come professione e orientamento politico

Le opposizioni : decreto fotocopia a Quelli per Mpd e banche venete : Brunetta di Forza Italia e il Pd insistono sul conflitto d' interessi del premier Conte e lo invitano a riferire in Parlamento -