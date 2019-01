MotoGp | Marquez scrive a Lorenzo e ci aggiorna sulle sue condizioni | i dettagli

MotoGp – Lorenzo si prende gioco di Marquez : lo sfottò - con risposta - nelle FOTO inedite dei test con la Honda : Jorge Lorenzo e Marc Marquez divertiti e complici sui social: questa ‘amicizia’ continuerà anche durante il campionato 2019 di MotoGp? Il maiorchino sfotte il campione del mondo, non si fa attendere la risposta del giovane pilota Il conto alla rovescia è iniziato! Manca sempre meno alla stagione 2019 di MotoGp: il 10 marzo i piloti saranno in pista per la gara in notturna in Qatar, ma prima del grande e atteso esordio ...

MotoGp - Redding distrugge Marquez e Valentino Rossi : le frecciate del pilota inglese sono velenosissime : Il pilota inglese si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, lanciando frecciate velenose anche a Valentino Rossi e Marc Marquez Nel 2019 non sarà sulla griglia di partenza del Mondiale di MotoGp, ma Scott Redding non perde occasione per lanciare frecciatine ad alcuni suoi ex colleghi. AFP/LaPresse L’ex Aprilia correrà in British Superbike, una nuova esperienza resasi necessaria per non aver trovato un team disposto a dargli ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Ducati - serve l’ultimo step per poter impensierire Marc Marquez. Andrea Dovizioso ci crede : Mancano solo due giorni al momento della presentazione ufficiale della Ducati in vista del Mondiale MotoGP 2019, che si svolgerà nella località svizzera di Neuchatel a partire dalle ore 18.00 di venerdì 18 gennaio. La scuderia di Borgo Panigale è pronta ad affrontare una stagione fondamentale, in cui sarà chiamata a completare un processo di crescita esponenziale condotto magistralmente dal direttore generale Gigi Dall’Igna ma non ancora ...

MotoGp – L’ironia di Lorenzo : Jorge pieno di sè sui social - il nuovo post coinvolge anche Marquez [FOTO] : Jorge Lorenzo ed il post social per esaltare le qualità sue e del suo nuovo compagno di squadra, Marc Marquez Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 10 marzo inizierà la stagione 2019 di MotoGp, con l’esordio in Qatar. Sul circuito di Losail, dopo due sessioni di test invernali che si disputeranno proprio sulla pista qatariota e in Malesia, vivremo le prime intense emozioni con i campioni delle due ruote. Grande attesa per la ...

MotoGp - Rossi : ''Marquez coraggioso - ma a 40 anni ci riprovo'' : MILANO - Il 3 febbraio compirà 40 anni. Ma Valentino Rossi si sente ancora un ragazzino e, nonostante le difficoltà dell'ultimo anno, nessuna vittoria,, è pronto ed entusiasta in vista del nuovo ...

MotoGp - Rossi : 'Marquez coraggioso - lo studio. Ma a 40 anni ci riprovo' : Se ho rubato qualche segreto a qualcuno? Si mi è capitato, ma più cose di allenamento, tipo che sport fare fuori dalla pista'. academy - Poi una battuta sui ragazzi dell'Academy che lo aiutano a ...

MotoGp - clamorosa rivelazione di mercato : Marc Marquez tentato da un altro team : Il CEO di KTM ha rivelato di aver presentato a Marquez un’allettante offerta prima di firmare un biennale con la Honda Marc Marquez è stato vicino alla KTM prima di firmare il rinnovo di contratto con la Honda, ufficializzato prima della scorsa stagione di MotoGp. FRANCOIS FLAMAND Un retroscena di mercato alquanto sorprendente, rivelato dal CEO di KTM Spagna Marc Coma, intervenuto ai microfoni di Radio Marca: “c’è stata ...

MotoGp - Lorenzo sogna in grande - l'ottimismo di Jorge spaventa Marquez? Il velato messaggio ai rivali : Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo , che arriva in Honda dopo due anni alla Ducati, e condividerà i box col campione del mondo in carica Marc Marquez. Il maiorchino ha finalmente potuto indossare la ...

MotoGp – Lorenzo sogna in grande - l’ottimismo di Jorge spaventa Marquez? Il velato messaggio ai rivali : Jorge Lorenzo sicuro di sè ed ottimista: il maiorchino della Honda pronto a trionfare col suo nuovo team. Avversari avvisati Mancano due mesi all’inizio della stagione 2019 di MotoGp ed i piloti si stanno preparando in maniera costante per arrivare prontissimi all’esordio in Qatar. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che arriva in Honda dopo due anni alla Ducati, e condividerà i box col campione del mondo in carica Marc ...

MotoGp - Marquez spiazza tutti : lo spagnolo ha in mente di partecipare ad una corsa leggendaria : Il pilota spagnolo ha aperto alla possibilità di partecipare in futuro ad una corsa leggendaria, da lui molto amata Il presente si chiama MotoGp, ma in futuro Marc Marquez non esclude di partecipare niente meno che alla Dakar. Il pilota spagnolo non ha nascosto la sua passione verso questa corsa leggendaria, svelando di esserne affascinato per i pericoli che i partecipanti devono affrontare. AFP/LaPresse Un evento a cui non direbbe di no, ...

MotoGp : Marquez - idea Dakar : 'Mi piacerebbe farla - perchè no?' : Non solo MotoGP: nel futuro di Marc Marquez potrebbe esserci spazio anche per la Dakar , l'edizione 2019 è iniziata il 6 gennaio a Lima, in Perù , . "E' una competizione che mi piace molto, la seguo ...

MotoGp - La sfida Marquez-Lorenzo accende la stagione 2019 - Rainey non ha dubbi : 'Jorge può mettere paura a Marc' : La più importante novità è sicuramente la nuova avventura di Jorge Lorenzo con la Honda: il maiorchino dividerà i box col campione del mondo in carica per un 2019 che si prospetta scoppiettante. ...

MotoGp – La sfida Marquez-Lorenzo accende la stagione 2019 - Rainey non ha dubbi : “Jorge può mettere paura a Marc” : Rainey certo delle qualità di Jorge Lorenzo: l’ex campione di motociclismo ed i rischi di Marquez col maiorchino compagno di squadra La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: tra poco più di due mesi i campioni delle due ruote torneranno in pista per l’esordio del nuovo Mondiale, in Qatar. La più importante novità è sicuramente la nuova avventura di Jorge Lorenzo con la Honda: il maiorchino dividerà i box col campione ...

MotoGp Rainey : «Alla Honda la pressione è tutta su Marquez» : ROMA - Con l'arrivo di Jorge Lorenzo alla Honda, Marc Marquez avrà addosso ancora più pressione. È l'opinione del tre volte campione del mondo Wayne Rainey, secondo il quale l'arrivo del maiorchino ...