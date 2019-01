Serie D | il Ciliverghe supera il Calvina con il minimo sforzo

calcioweb.eu

(Di domenica 20 gennaio 2019) Ci sono partite da vincere ad ogni costo, in cui, come detto alla vigilia da Carobbio, “o è vita o è morte”. Con questo spirito ilospita ilper un derby in cui i gialloblù non possono sbagliare. Il tecnico rilancia Guerci tra i titolari, recupera in difesa Minelli, comunque non al meglio, mentre lancia in attacco Pasotti in coppia con Aloia. E la squadra, chiamata a cancellare la prestazione contro il Classe di sette giorni prima, parte forte trovando dopo soli cinque minuti il vantaggio. Dai trenta metri Comotti calcia di controbalzo con forza sorprendendo Caglioni e segnando così l’1-0 con il pallone che entra in porta dritto per dritto. In avanti Pasotti crea scompiglio nella retroguardia avversaria, mentre la squadra copre ogni spazio ingabbiando il. L’unica occasione ospite nasce da un anticipo in spaccata di Andriani con il pallone che assume una ...