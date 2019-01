Sea Watch : nessuno ci dice dove andare : ANSA, - ROMA, 20 GEN - "Siamo ancora in zona Sar ma nessuno si è ancora assunto il coordinamento dell'operazione". Lo dicono all'ANSA gli attivisti di Sea Watch che ieri hanno messo in salvo 47 ...

Migranti - 170 morti in due naufragi In 47 sulla Sea Watch - l’Italia non li vuole Salvini : «Porti chiusi» - Cosa sappiamo : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «Meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

Sea Watch - Schlein critica Consiglio Ue : “La prossima volta sparerete ai barconi?”. E ai leghisti : “Ipocriti” : “Mi sarei aspettata che il Consiglio chiedesse scusa, dopo la vicenda dei migranti rimasti a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye per settimane. Qual è il vostro prossimo passo, sparare direttamente sui barconi?”. Così Elly Schlein, eurodeputata italiana del gruppo Possibile/S&D, ha criticato il Consiglio Ue, nella sessione plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, unendosi ai numerosi interventi critici nei confronti ...

Migranti Sea Watch : Salvini non si fida dell'Europa e non manda funzionari a Malta : Roberto Saviano può essere considerato senza ombra di dubbio uno dei più fervidi contestatori della politica di Matteo Salvini. I due non se le mandano a dire e soprattutto lo scrittore e giornalista non ha mai lesinato termini particolarmente duri nei confronti dell'attuale ministro dell'Interno. Il tema dell'immigrazione è uno dei temi più scottanti dello scontro dialettico senza esclusione di colpi, ma c'è un aspetto (forse l'unico) su cui ...