Pacquiao-Broner | Pacquiao mantiene la cintura welter WBA

Boxe - Manny Pacquiao : “Ho lavorato tanto per vincere. Un match con Mayweather? Lo voglio!”. Broner infuriato : “Ho vinto io” : Manny Pacquiao ha scritto una nuova pagina di storia del pugilato e si è confermato Campione del Mondo WBA dei pesi welter sconfiggendo Adrien Broner ai punti con verdetto unanime. Il 40enne filippino ha dettato legge alla MGM Arena di Las Vegas (USA) annichilendo l’avversario sotto ogni punto di vista e le dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro testimoniano tutta la sua gioia: “Sono molto contento perché ho fatto il ...

Boxe - Manny Pacquiao infinito : Campione del Mondo WBA dei welter a 40 anni - Broner annichilito : Un infinito, leggendario e mai domo Manny Pacquiao si è confermato Campione del Mondo WBA dei pesi welter: a 40 anni suonati, il filippino ha letteralmente dominato il match contro Adrien Broner e si è imposto ai punti con verdetto unanime (117-111, 116-112, 116-112). Alla MGM Arena di Las Vegas (USA) non c’è mai stata storia: il favorito asiatico ha stravinto sotto ogni punto di vista, è risultato nettamente superiore a livello tecnico, ...

Boxe - la leggenda Pacquiao contro il 'cattivo' Broner : luci del ring a Las Vegas : Eletto senatore, per la cronaca, ha anche il grado di colonnello nell'esercito, è vicino alla sua gente e fa molta beneficenza. Definirlo eclettico è riduttivo, se aggiungiamo anche la passione per ...

Pacquiao-Broner - Mondiale WBA pesi welter 2019 : le quote dei book-makers per le scommesse. Favorito il filippino : Ancora all’età di 40 anni, Manny Pacquiao resta il più accreditato per mantenere nelle proprie mani la corona Mondiale WBA dei pesi welter, che si contenderà nella notte tra sabato e domenica con l’americano Adrien Broner, a sua volta già campione WBA dei welter. Non sono soltanto gli esperti a valutare il filippino come maggior candidato a riconfermarsi campione: dalla sua parte, infatti, ci sono anche le agenzie di scommesse, che ...

Boxe : chi è Adrien Broner - l’uomo che contende la cintura WBA a Manny Pacquiao : 29 anni, un record di 33 vittorie (24 per KO, 9 ai punti), 3 sconfitte (tutte per decisione), un pareggio e un no contest. Se dovessimo parlare di Adrien Broner in maniera stringata, basterebbero questi dati statistici sulla sua persona e sul suo bilancio da professionista. Andiamo, invece, a scoprire qualcosa di più The Problem (anche se non è il suo unico soprannome: durante la sua carriera sono spuntati Lil Brother, The Can Man e About ...

Boxe - Pacquiao-Broner - Mondiale WBA welter : quanti soldi guadagnano i pugili? Montepremi - cifre e borse : Sabato 19 gennaio andrà in scena l’attesissimo Mondiale WBA dei pesi welter, Manny Pacquiao e Adrien Broner si affronteranno sul ring della MGM Arena di Las Vegas (USA): si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato aperto a ogni risultato, difficile fare un pronostico della vigilia per il primo big match del 2019 per quanto riguarda la Boxe. Non sono ancora stati svelati ufficialmente i guadagni dei due pugili ma le borse ...

