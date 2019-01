Chi contesta il sostegno non è un nemico dei poveri

A Oxford per una lezione - Beppe Grillo contestato dal pubblico : buu e fisChi : "Non siete cortesi", replica lui, come racconta l'inviato del Corriere della Sera presente all'incontro alla Oxford Union...

Cesare Battisti - Pietro Senaldi : "Chi contesta Salvini dovrebbe tacere. Ricordate Renzi e la Boschi?" : Dopo 37 anni Cesare Battisti torna in Italia ed è un grande successo mediatico e politico del governo, che è riuscito perlomeno a intessere fruttuose relazioni internazionali laddove chi lo ha preceduto aveva sempre fallito. Un giorno di festa per la giustizia italiana viene rovinato dalle polemiche

A Bologna il concerto anarChico per De André : contestato Salvini : Cori contro il ministro: "Faber non avrebbe lasciato in mare i migranti". Chitarre ed emozioni, oltre mille in piazza Maggiore a vent'anni dalla scomparsa del cantautore

Popolare di Vicenza - Tribunale diChiara stato di insolvenza : ai vertici può essere ora contestata la bancarotta fraudolenta : Adesso per i vertici della Banca Popolare di Vicenza si apre la prospettiva di una contestazione di bancarotta fraudolenta. Infatti il Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza della banca che si trova in regime di liquidazione coatta amministrativa. La decisione del giudice Giuseppe Limitone è destinata a marcare il fronte giudiziario per il dissesto che ha causato la perdita dei risparmi per decine di migliaia di azionisti di PopVicenza, ...

Salvini contestato a Varsavia : “SucChiac***i di Putin - razzista! Qui c’è la Polonia antifascista”. E lui reagisce così : Durante la visita in Polonia, dove ha incontrato l’omologo Joachim Brudzinski e il leader del partito di maggioranza (Partito diritto e giustizia), Jaroslaw Kaczynski, Matteo Salvini è stato contestato alla Tomba del milite ignoto. “Razzista, fascista. Qui c’è la Polonia antifascista!” ha gridato un uomo. Il gruppo di contestatori ha esibito uno striscione di critiche al leader della Lega ed è stato tenuto a debita ...

Ghosn portato in aula in manette. Avvocato contesta accuse e Chiede libertà su cauzione : TOKYO - Il team legale dell'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, ha presentato una richiesta al tribunale di Tokyo per chiederne la scarcerazione e la concessione...

Procura Chiude indagini su Mimmo Lucano : contestata anche associazione per delinquere : LOCRI , REGGIO CALABRIA, - La Procura di Locri ha chiuso le indagini nei confronti del sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano ed altre 30 persone nell'inchiesta Xenia condotta dai finanzieri del Gruppo ...

Riace - Chiusa inChiesta su Mimmo Lucano : contestata anche l’associazione a delinquere : Chiuse le indagini su Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, in merito all’inchiesta su presunte irregolarità nella gestione dell’accoglienza dei migranti nel comune calabrese. Lucano, messo inizialmente ai domiciliari e ora con divieto di dimora a Riace, è accusato anche di associazione per delinquere, truffa, falso, concorso in corruzione, abuso d’ufficio e malversazione.Continua a leggere

Riace - Chiusa l'inChiesta per il sindaco Lucano : contestata l'associazione per delinquere : La Procura di Locri ha chiuso le indagini nei confronti del sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano ed altre 30 persone nell'inchiesta su presunte irregolarità nella gestione dell'accoglienza dei ...

Mimmo Lucano - Chiuse le indagini : procura Locri contesta l’associazione a delinquere che era stata esclusa dal gip : In tempi record e a due mesi e mezzo dalla misura cautelare disposta dal gip per Mimmo Lucano, la procura di Locri chiude l’inchiesta “Xenia” sul Comune di Riace. Il sostituto procuratore Michele Permunian ha notificato ieri l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai 31 indagati per i quali già il gip aveva rigettato l’arresto, demolendo la principale accusa di associazione a delinquere ai danni dello Stato nella gestione dei fondi ...

Riace : Chiusa inChiesta per Lucano - contestata anche associazione per delinquere : Il sindaco sospeso del borgo calabrese ha ricevuto l'avviso dalla procura di Reggio, che gli contesta reati più gravi per i quali il gip non aveva accolto la richiesta di arresto

Global compact rifugiati : Onu approva - l'Italia vota a favore. Meloni contesta : 'Chi ha deciso il sì dell'Italia?' : ... atteso da tempo, che i Paesi che ospitano un gran numero di rifugiati offrono un enorme servizio a tutta l'umanità, stabilendo in che modo il resto del mondo può contribuire a condividere il peso di ...

“Ve svejate?” - a Roma scoppia la contestazione dei tifosi : prima il silenzio - poi striscioni e fisChi : Durante Roma-Genoa scoppia la contestazione dei tifosi giallorossi: fischi e striscioni all’indirizzo di società, giocatori e allenatore Situazione caldissima a Roma. La contestazione dei tifosi è arrivata puntuale com’era stata annunciata alla vigilia della sfida con il Genoa. Nel mirino indistintamente la società (nelle figure di Pallotta e Baldissoni), i giocatori e anche Di Francesco. Uno striscione riassume il tutto: ...

Congresso Pd - Chiuse le candidature : 6 in corsa per la segreteria. Contestazioni sulle firme di Giachetti : ROMA - I giochi sono chiusi. I tempi per la presentazione delle candidature al Congresso Pd sono scaduti alle 18 e tutti i candidati rimasti in corsa hanno presentato le firme richieste. Dunque, salvo ...