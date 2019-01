Spazio | stelle cadenti “on demand” su Hiroshima

meteoweb.eu

(Di sabato 19 gennaio 2019) Debutto per il programma giapponese di innovazione tecnologica satellitare. La Jaxa ha lanciato per la prima volta 7 satelliti dimostrativi, progettati con l’obiettivo di esplorare nuove frontiere dell’economia spaziale. Il carico è partito il 18 gennaio all’1:50 di notte ora italiana a bordo di un razzo Epsilon, decollato dall’Uchinoura Space Center sull’isola giapponese di Kyushu.“Attraverso questo esperimento – si legge nella nota ufficiale diffusa dalla Jaxa – intendiamo rafforzare la competitività internazionale della tecnologia satellitare giapponese, promuovere l’utilizzo delloe generare innovazione.”Un’innovazione in alcuni casi fuori dagli standard: tra i 7 satelliti – spiega Global Science – c’è anche un generatore automatico di, progetto sviluppato dalla società giapponese Astro Live Experience per creare niente meno che una pioggia di ...