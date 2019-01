Snowboard | PGS Rogla Edwin Coratti | “Tutto perfetto | prima vittoria in gigante”

Snowboard - PGS Rogla 2019 : Nadya Ochner è quarta e balza al primo posto nella classifica generale! : Tornata la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, con il terzo PGS della stagione che è andato in scena in Slovenia, in quel di Rogla. A trionfare sulle nevi slovene è, tra le donne, la teutonica Selina Joerg, che sfrutta l’assenza di lusso da parte del fenomeno della disciplina: la campionessa olimpica Ester Ledecka, in gara per quanto riguarda lo sci alpino sulle nevi italiane di Cortina. Gara dal pronostico apertissimo quella delle ...

Snowboard - PGS Rogla 2019 : dominio Italia! Edwin Coratti trionfa su Daniele Bagozza in una finale tutta azzurra! 5° Fischnaller : Apoteosi italiana sulle nevi slovene di Rogla. Nel terzo PGS della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo della stagione, il primo del 2019, il Bel Paese è in trionfo con una doppietta eccezionale: a poco più di un anno dall’uno-due timbrato Roland Fischnaller-Edwin Coratti nel PSL di Cortina d’Ampezzo, Coratti si ripete, andando addirittura a vincere (secondo trionfo dopo quello di Winterberg in PSL nel 2016), ma con lui c’è ...

Snowboard – Azzurri super nelle qualificazioni del PGS maschile di Rogla : Fischnaller col miglior tempo : Italia da sballo nelle qualificazioni del PGS maschile di Rogla: miglior tempo di Fischnaller, avanti Coratti, Bagozza, Felicetti, March e Bormolini È un’Italia da sballo quella scesa in pista a Rogla nel gigante parallelo maschile di Snowboard. Roland Fischnaller ha stabilito il miglior tempo nelle qualificazioni chiudendo le due run in 1’05″65, ma la grande prova dell’atleta di punta della nostra Nazionale ...

Snowboard - PGS Rogla 2019 : Italia scatenata - sette azzurri agli ottavi! Fischnaller al comando : A Rogla (Slovenia) si sono disputate le qualificazioni del PGS, prova valida per la Coppa del Mondo di Snowboard. Alle ore 14.00 il tabellone a eliminazione diretta. MASCHILE – Italia monumentale! Addirittura sei azzurri qualificati al tabellone a eliminazione diretta. Roland Fischnaller chiude con il miglior tempo (1:05.65), Edwin Coratti è quarto a 0.47, Daniele Bagozza sesto a 0.52, Mirko Felicetti nono a 0.64, Aaron March decimo a ...

Snowboard - Coppa del Mondo Rogla 2019 : torna il PGS - italiani a caccia del podio : Quarto appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, primo dell’anno nuovo con il gigante. Il massimo circuito internazionale si sposta in terra slovena, precisamente a Rogla, dove domani andranno in scena le gare al maschile e al femminile. L’Italia va a caccia di conferme nella specialità olimpica dopo aver dato spettacolo nelle due tappe di apertura nel Bel Paese tra Cortina e Carezza. È mancato ...

Snowboard – Coppa Europa : doppietta azzurra nel PGS maschile di Hochfugen : Bormolini-Coratti, doppietta azzurra nel PGS maschile di Coppa Europa a Hochfugen doppietta italiana nel gigante parallelo maschile di Coppa Europa disputato a Hochfugen, in Germania. Il livignasco Maurizio Bormolini ha battuto nella big final l’altoatesino Edwin Coratti, mentre l’austriaco Lukas Mathies ha superato il tedesco Yannik Angenend nella small final che assegnava la terza posizione. Buono anche il quinto posto ...

Snowboard - Coppa Europa Hochfugen 2018 : Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti fanno doppietta nel PGS maschile : Ottime notizie dallo Snowboard italiano dalla tappa di Coppa Europa ad Hochfugen, in Germania. Nel gigante parallelo arriva una splendida doppietta firmata da Maurizio Bormolini e da Edwin Coratti che hanno occupato i primi due posti della graduatoria della gara tedesca. Il duo italiano ha preceduto l’austriaco Lukas Mathies che ha superato il tedesco Yannik Angenend nella Small Final che assegnava la terza posizione. Buono in chiave ...

Snowboard - PGS Cortina d’Ampezzo 2018 : Ester Ledecka torna subito al successo - Nadya Ochner esce ai quarti : La campionessa olimpica Ester Ledecka vince il PGS di Cortina d’Ampezzo, seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. La 23enne ceca dopo il secondo posto a Carezza, torna subito ad imporre la propria superiorità, vincendo nettamente tutti i turni e conquistando la 15ma vittoria nel circuito. L’azzurra Nadya Ochner, che era riuscita proprio nell’impresa di battere Ledecka a Carezza, è uscita questa volta ai quarti ...

Snowboard - ROLANDA FISCHNALLER COME IL VINO! Trionfa in PGS a Cortina a 38 anni! Sconfitto Galmarini in finale! : Un’altra gara straordinaria, un altro campione olimpico battuto e un altro azzurro sul gradino più alto del podio. Dopo la vittoria di Nadya Ochner a Carezza, oggi è Roland FISCHNALLER a Trionfare nel PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Il veterano azzurro non conosce limiti e a 38 anni conquista la 15ma vittoria in carriera nel massimo circuito, nonostante i ...

LIVE Snowboard - PGS Cortina d’Ampezzo 2018 in DIRETTA : Nadya Ochner ci riprova - azzurri per il podio : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Ci si sposta da Carezza al fantastico scenario, in notturna, di Cortina d’Ampezzo: riflettori puntati sul PGS. L’Italia ci riprova davanti al pubblico di casa: dopo la prova strepitosa di due giorni fa Nadya Ochner, con il pettorale giallo di leader, va a caccia di un altro grandissimo risultato. Anche tra gli uomini ci sono ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : secondo PGS stagionale - l’Italia ci riprova. Ochner per ripetersi : Va a chiudersi il doppio appuntamento tricolore per quanto riguarda la partenza della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo 2018-2019. Dopo la prova di Carezza di ieri, ci si sposta verso la Perla delle Dolomiti: Cortina d’Ampezzo. Altro PGS in programma: evento che si svolge nello spettacolo serale, davanti ad uno splendido pubblico e sotto le luci dei riflettori. L’Italia sogna ancora in grande dopo l’exploit arrivato ...

Snowboard - PGS Cortina d’Ampezzo 2018 : quando si svolge? Data - programma - orario e tv : Sabato 15 dicembre si svolgerà il PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Sulla pista Tondi del Faloria gli atleti del massimo circuito internazionale torneranno a sfidarsi due giorni dopo la tappa inaugurale di Carezza. Grande attesa anche per gli azzurri, che proveranno ad essere protagonisti davanti al proprio pubblico. Le gare di Cortina d’Ampezzo saranno trasmesse in ...

Snowboard - PGS Carezza 2018 : vittoria dello sloveno Tim Mastnak. Aaron March e Roland Fischnaller escono ai quarti : Lo sloveno Tim Mastnak si impone nel PGS di Carezza, gara inaugurale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Per questo atleta 27enne si tratta della seconda vittoria nel circuito dopo quella ottenuta lo scorso marzo a Scuol. Mastnak ha dominato la finale, superando per 73 centesimi l’austriaco Benjamin Karl, mentre in semifinale si era imposto sull’altro austriaco Sebastian Kislinger, che ha chiuso poi al terzo posto battndo ...

Snowboard - PGS Carezza 2018 : PAZZESCA NADYA OCHNER! Vittoria memorabile - sconfitta la fuoriclasse Ester Ledecka in finale! : Un’impresa memorabile, una Vittoria PAZZESCA che rEsterà nella storia dello Snowboard azzurro. NADYA Ochner trionfa nel PGS di Carezza, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. La 25enne azzurra centra il primo successo nel massimo circuito internazionale e torna sul podio due anni dopo il terzo posto ottenuto nel PSL di Cortina D’Ampezzo del 2016. Sulle nevi di casa Ochner è riuscita a battere in finale la fuoriclasse ...