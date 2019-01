I soccoritori continuano a scavare per Julen È il figlio di tutti noi | lo tireremo

huffingtonpost

(Di sabato 19 gennaio 2019) Continua la corsa contro il tempo per cercare di salvare, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga sei giorni fa. Esclusa l'opzione di un tunnel orizzontale, i minatori coinvolti nelle operazioni di soccorso hanno cominciato adue tunnel verticali paralleli al foro in cui il piccolo è intrappolato. Lo scrive il quotidiano El Pais.Sono circa 100 le persone al lavoro e ci vorranno almeno 35 ore se la trivella impiegata non incontrerà ostacoli nel terreno. "È come sefossedi", ha detto Angel Garcia Vidal, l'ingegnere che coordina le operazioni. Sul posto è arrivato anche il presidente andaluso, Juan Manuel Moreno, che prima ha fatto un punto con i soccorritori e poi si è recato a casa della famiglia del bambino.Le possibilità di trovare il bimbo in vita sembrano poche: da quandoè ...