Anche fragile di Elisa | testo e significato | una ballata intima che colpisce dritto al

Il Lago di Como nel video di Anche fragile di Elisa - nuovo singolo da Diari aperti : Una location molto speciale, quella del video di Anche Fragile di Elisa, con il quale l'artista di Monfalcone è tornata in radio dopo il successo di Se piovesse il tuo nome, rilasciata Anche nella versione con Calcutta. Anche Fragile rappresenta quindi il terzo estratto da Diari aperti, nuovo album con il quale l'artista è tornata sul mercato dopo la prova tra inglese e italiano in ON che ha rilasciato nel 2016. È il Lago di Como a fare da ...