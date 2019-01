Valentina Rapisarda in lacrime | “La vita in grembo è stravolgente”

Valentina Rapisarda - ex di Cerioli - completamente senza veli in doccia : Valentina Rapisarsa, ex personaggio del trono classico di Uomini e Donne, sta facendo discutere sul web il pubblico del noto programma di Maria De Filippi. L'ex corteggiatrice del tronista Andrea Cerioli ha spiazzato gran parte dei telespettatori creando non poche polemiche che la vedono protagonista di numerosi commenti sui social. Valentina si è recentemente mostrata senza veli in uno scatto pubblicato di recente sul proprio profilo Instagram. ...

Paura per Valentina Rapisarda : l’ex di Uomini e donne in ospedale : Ore di terrore per Valentina Rapisarda. l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ed ex fidanzata dell’attuale tronista Andrea Cerioli, è finita in ospedale. La bella siciliana, web influencer e impiegata in un’azienda di Bologna, è stata colpita all’improvviso da dolori lancinanti al décolleté. La 28enne ha vissuto dei momenti davvero difficili: la ragazza, per via di quei terribili dolori, è dovuta correre al pronto soccorso dove è stata ...

Valentina Rapisarda di Uomini e Donne pentita di essersi rifatta : 'Non lo rifarei' : Valentina Rapisarda, ex fidanzata dell'attuale tronista Andrea Cerioli, torna a far parlare di sè a distanza di anni. I suoi numerosi interventi di chirurgia plastica non sono passato inosservato ai suoi followers. Valentina su Instagram: 'Ho avuto complicazioni, ho sofferto' La nota ex corteggiatrice, scelta di Andrea Cerioli, è tornata a richiamare l'attenzione del pubblico per gli interventi di chirurgia a cui si è sottoposta di recente. ...

