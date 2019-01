Silvio non mi mette in ombra Gli ho chiesto io di candidarsi

"Silvio non mi mette in ombra Gli ho chiesto di candidarsi..." : Intervista di Affaritaliani.it ad Antonio Tajani, vice-presidente di Forza Italia, dopo l'annuncio di Silvio Berlusconi che sarà candidato alle prossime elezioni europee Segui su affaritaliani.it

Europee? Silvio non farloAuto-dissoluzione del Caimano : Alla fine rimane quello più simpatico di tutti, ma adesso con le sembianze molto cambiate rispetto alla prima “discesa in campo”, e “l’Italia è il paese che amo” si aggiunge un briciolo di tenerezza e di nostalgia perché nei suoi occhi leggiamo una debolezza e un’incertezza sul risultato che non avremmo mai immaginato di vedere Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi - Massimo Cacciari : "Non farà miracoli ma argina Matteo Salvini" : Non avrà effetti clamorosi ma secondo Massimo Cacciari la candidatura di Silvio Berlusconi arginerà la scalata di Matteo Salvini. "Forse qualche nostalgico ancora c'è. Può pure darsi che Berlusconi riesca a fermare la deriva di gran parte di Forza Italia verso la Lega: ritengo infatti che questa not

Video – Silvio Berlusconi : “Non voglio far guidare il mondo ai cinesi - mi candido alle Europee” : Silvio Berlusconi è pronto a candidarsi per le Europee Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in Sardegna per la campagna elettorale per le regionali: ” Ho deciso di presentarmi alle elezioni europee per portare in Europa la mia voce” / courtesy SARDEGNA UNO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Berlusconi Mi candido alle Europee Giustizia Boschi Più facile che Salvini restituisca i 49 milioni che accordo con ...

Silvio Berlusconi - l'ultima mossa disperata in Sardegna : obiettivo - non sparire : Silvio Berlusconi vuole vincere in Sardegna rilanciando il centrodestra unito, "unico futuro possibile" non solo nell'isola ma in tutta Italia. Il leader di Forza Italia spiega in una intervista all'Unione sarda che "tutti i sondaggi dicono che, se si votasse oggi, il centrodestra conquisterebbe la

Giovanni Toti : 'Silvio Berlusconi non si candidi alle europee. Alcuni vogliono il suo ombrello' : 'Consiglieri a Silvio Berlusconi di spendere meglio la sua energia per fare un nuovo centrodestra '. Giovanni Toti , presidente azzurro della Regione Liguria, è convinta che una sua candidatura alle ...

Giovanni Toti : "Silvio Berlusconi non si candidi alle europee. Alcuni vogliono il suo ombrello" : "Consiglieri a Silvio Berlusconi di spendere meglio la sua energia per fare un nuovo centrodestra". Giovanni Toti, presidente azzurro della Regione Liguria, è convinta che una sua candidatura alle elezioni Europee sarebbe un male perché molti forzisti "sperano di essere rieletti nella scia e di scar

Francesca Pascale non ammessa al pranzo di Natale di Arcore con Silvio Berlusconi : Tensione tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. A sostenerlo è il quotidiano La Stampa, secondo cui per la prima volta la fidanzata dell'ex Presidente del Consiglio non sarebbe stata ammessa al pranzo natalizio di Arcore. Questo strappo sarebbe non soltanto un fatto privato ma anche un segnale politico, visto che in Forza Italia sarebbe in corso una guerra interna tra chi vorrebbe convincere alcuni senatori del Movimento 5 Stelle a ...

Silvio Berlusconi - il diktat di Niccolò Ghedini : 'Adesso basta - non si può fare'. Tragico rischio giudiziario : 'Ma siamo matti?'. È bastata una sfuriata di Niccolò Ghedini per far saltare il piano di Silvio Berlusconi e l'' Operazione Scoiattolo '. Il gioco era scoperto e pure sbandierato: convincere qualche ...

"Ma io con Silvio non torno" : Chi ha sentito Salvini, più taciturno del solito e meno bombastico nelle sue uscite pubbliche dopo la batosta della manovra dettata da Bruxelles, racconta che il leader leghista è piuttosto infastidito per tutto questo chiacchiericcio, attorno al tema dei responsabili. Perché, evidentemente, oltre la chiacchiera, qualcosa c'è se addirittura Di Maio ha chiesto ai suoi, attraverso pubbliche dichiarazioni, di accendere i ...

Silvio Berlusconi - il tweet anonimo che fa preoccupare ma Dandolo smentisce il malore : Pomeriggio di paura sui social per tutti i sostenitori di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e storico fondatore dell'azienda televisiva Mediaset. Intorno alle 18, come riportato dal quotidiano Libero, un account chiamato 'Il Biscione', ha diramato un messaggio anonimo decisamente preoccupante che ha fatto temere che fosse accaduto qualcosa di spiacevole al Cavaliere. Un messaggio che ha fatto subito il giro del web e della rete e che è ...

Porta a porta - Silvio Berlusconi non va da Bruno Vespa : 'Mal di schiena' - ma forse... La bomba politica : Salta l'intervista di Silvio Berlusconi a porta a porta . Il leader di Forza Italia ha dato buca a Bruno Vespa , l'annuncio è arrivato nel pomeriggio: annullata dunque la registrazione negli studi di ...

Silvio Berlusconi - il messaggio anonimo che terrorizza Mediaset : 'Non farlo ora' - il brutto sospetto : Un Tweet scuote Mediaset . È quello del profilo @ilbiscionetv , gestito da un dipendente di Cologno Monzese e che Dagospia sottolinea essere solitamente preciso, molto ben informato e affidabile. Alle ...

"Non rispetta i nostri elettori" Silvio attacca Salvini. Di' la tua : Durissimo attacco di Silvio Berlusconi al ministro dell'Interno e leader della Lega. "Salvini oggi gode di consenso personale grazie al suo dinamismo e alla sua capacità di intercettare alcuni umori dell'elettorato, ma commetterebbe un grave errore se ritenesse di poterlo mantenere... Segui su affaritaliani.it