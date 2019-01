Ponte Genova | Bucci | Percorribile dal 15 aprile 2020 | a marzo via ai lavori

Genova - il sindaco Bucci : “Il Ponte Morandi sarà percorribile dal 15 aprile 2020” : A Palazzo Tursi, in occasione della firma del contratto per la demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto, il sindaco-commissario ha rivelato con maggiore precisione la nuova tempistica dei lavori. Presente anche l’architetto Renzo Piano. "Il mio ruolo sarà quello di supervisore".Continua a leggere

Genova - in volo sul Ponte Morandi e sulle coste liguri con l'elicottero della GdF : Cinque mesi dopo siamo tornati sul Viadotto crollato il 14 agosto 2018. Immagini tuttora impressionanti, come quelle dell'area costiera devastata dalla mareggiata dello scorso 30 ottobre -

Ponte Morandi - Toti : “Il 2019 sarà un anno di rinascita e ripartenza per Genova” : “A 153 giorni dal crollo del Ponte Morandi una preghiera per le 43 vittime e per le loro famiglie. Il nostro impegno costante per far tornare Genova alla normalità. Il 2019 sarà l’anno della rinascita e della ripartenza di Genova! Non ci fermiamo“: lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “In questi 5 mesi abbiamo inaugurato la nuova via della Superba, riaperto la linea ferroviaria che ...

Genova : avviate le prove di carico sul moncone del Ponte Morandi : prove di carico sul troncone ovest di Ponte Morandi: da questa mattina i due carrelli radiocomandati, SPMT Self propelled modular transporter,, composti ognuno da motore e sei assi per un peso di 31 ...

Genova : Ponte Morandi - la protesta degli abitanti ai confini della zona rossa : Chi sarà costretto ad abitare vicino ai cantieri di demolizione e costruzione ha protestato in maniera pacifica nelle strade del centro -

Danilo Toninelli : "Autostrade pagherà il Ponte e quanto ha distrutto a Genova" : Per il crollo del Ponte Morandi, pagherà Autostrade per l'Italia, società del gruppo Atlantia. "Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà" scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a ...

Ponte Morandi - a Genova manifestano i residenti della zona arancione : “Subiremo il cantiere ma ci hanno dimenticati” : “Tutela dell’ambiente e salvaguardia della salute”. Sono queste le istanze prioritarie per le circa 300 famiglie che vivono ai confini della zona rossa dell’area di cantiere sotto a quel che resta del Ponte Morandi, e oggi si sono date appuntamento per manifestare sotto la sede del Comune di Genova, per chiedere un incontro con il commissario straordinario e sindaco Marco Bucci e poi sfilare in corteo sotto la Prefettura e il palazzo ...