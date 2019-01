Plastic Free Challenge Ragusa | mozione dei 5 Stelle

Modica Plastic free? Interviene il consigliere Medica : Modica plastic free? Dopo la nota del sindaco Abbate, Interviene il consigliere Medica che evidenzia come sia stato lui l'autore della mozione

Modica - città Plastic free : No all'uso di sacchetti usa e getta, perchè anche i biodegradabili gravano sull'ambiente. La riflessione arriva dal Comune di Modica

Ambiente - ‘Plastic free’ : alleanza tra comuni e guardia costiera in Sardegna : Una costa più accessibile, sicura e “plastic free”. La guardia costiera ed i 24 comuni costieri laziali stringono un’alleanza per puntare a diffondere insieme sempre piu’, soprattutto tra i giovani, la cultura Plastic Free, sensibilizzando sul tema delle plastiche, in particolare non solo quelle raccolte in mare dai pescatori, ma anche quelle che arrivano sugli arenili dall’entroterra e soprattutto attraverso i ...

Parco del Cilento - "ACQUA SI'...MA Plastic FREE!" : presentazione al MIUR del progetto : ... mediante la promozione di processi culturali che vadano verso un «pensare diverso», basato sul modello di economia circolare europeo, indice di civiltà e sviluppo. Finalità prioritaria del progetto "...

WWF Sicilia Area Mediterranea - Spiagge Plastic Free : Dopo le piogge alluvionali dei primi di novembre, i volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea, nell´ambito della Campagna nazionale "Spiagge Plastic Free" hanno avuto un bel da fare per ripulire gli ...

Expo di Dubai nel 2020 : il padiglione Italia sarà il primo Plastic Free della storia : “Il padiglione dell’ Italia all’ Esposizione Universale di Dubai del 2020 sarà un modello dimostrativo della sostenibilità ambientale, il primo padiglione “plastic free” nella storia delle Esposizioni Universali”: lo ha detto il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, in occasione della firma del Protocollo con il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Andrea Mascherin, alla presenza del ...

Un accordo per l’ambiente : il Padiglione dell’Italia a Dubai sarà il primo Plastic Free nella storia dell’EXPO : “Il Padiglione dell’Italia all’Esposizione Universale di Dubai del 2020 sarà un modello dimostrativo della sostenibilità ambientale, il primo Padiglione “plastic free” nella storia delle Esposizioni Universali”: lo ha detto il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, in occasione della firma del Protocollo con il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Andrea Mascherin, alla presenza del ...

Ambiente. Regione Lazio : Giunta approva delibera “Plastic Free” : “Nel 2019 abbiamo l’obiettivo di eliminare la plastica in tutto il sistema regionale: sarà una fase complessa, ma si tratterà di un altro importante tassello per voltare pagina anche su un grande tema, che favorirà la riduzione dei rifiuti e la sostenibilità ambientale. Il Lazio diventerà quindi sempre più Regione plastic Free”. A dichiararlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che annuncia l’approvazione da parte della Giunta ...

Comincia da Palazzo Marino il cammino della Milano "Plastic free" : Via la plastica usa e getta da uffici comunali, parte la campagna di sensibilizzazione per locali e mense