ilfogliettone

: Incidente aereo in Svizzera, ai comandi era un 14enne - - ilfogliettone : Incidente aereo in Svizzera, ai comandi era un 14enne - - 92_Alessandro_ : @AntoBertelli @marcomerlino19 @ElvioVDeMatteis C'è scritta l'età delle insegnanti, vecchia scuola, quando bastava i… - laregione : Crash aereo della Diavolezza, rischi eccessivi del pilota #volo #pilota #incidente #sisi #diavolezza #svizzera -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Unera aidel piccoloschiantatosi nell'agosto 2017 sulle montagne grigionesi, in. Lo rivela il rapporto sull', costato la vita a tre persone, e pubblicato oggi dal Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). A bordo del velivolo erano quattro persone: il pilota del Piper PA-28 e tre ragazzi che partecipavano ad un campo per giovani aviatori organizzato dall'Aero-Club svizzero in Engadina. Unica sopravvissuta allo schianto fu una 17enne, rimasta ferita in modo grave.Lo schianto, secondo il rapporto citato dall'agenziaKeystone-Ats, fu causato da due gravissime mancanze: la scelta di una rotta rischiosa e la decisione del pilota, senza formazione come istruttore di volo, di lasciare idell'a uno dei giovani aspiranti piloti, malgrado non fosse in grado di volare in una zona difficile come l'Engadina.irp