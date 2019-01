Ginnastica | Vanessa Ferrari torna in gara! Campionessa infinita | in pedana in Coppa del

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari si scalda in vista della Coppa del Mondo. Parte la corsa a Tokyo 2020 : la trave con il corpo libero? : Il 2019 è appena iniziato, ma nelle palestre più importanti di tutto il mondo è presente già da qualche mese. Il 2019 infatti, non solo sarà l’anno della qualificazione olimpica, ma sancirà definitivamente il netto cambiamento di codice avvenuto nell’ultimo quadriennio, quello post Olimpiadi di Rio: le Coppe del Mondo sono diventate qualificanti, le squadre olimpiche possono essere formate solo da quattro ginnasti, ma esiste la possibilità per ...

Ginnastica - tutte le italiane in gara nel 2019 : da Vanessa Ferrari a Giorgia Villa - le azzurre con licenza FIG : Manca poco più di un mese al ritorno in pedana, sta per incominciare la lunga stagione della Ginnastica artistica che culminerà con i Mondiali di Stoccarda a ottobre, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 2019 sarà un anno cruciale per la Polvere di Magnesio e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista nei prossimi 12 mesi: le azzurre dovranno conquistare il pass per i Giochi tramite la prossima rassegna iridata ma le ragazze di ...

Ginnastica - il 2019 dell’Italia : le Fate del 2003 a caccia delle Olimpiadi - Vanessa Ferrari pronta per il rientro - Marco Lodadio vuole conferme : L’Italia della Ginnastica attendeva con grande ansia il 2019, la stagione del debutto tra le seniores delle Fate: la classe 2003 è ufficialmente diventata grande ed è pronta per fare il proprio esordio nell’artistica che conta. Le azzurrine hanno giganteggiato tra le under 16, hanno vinto la gara a squadre degli ultimi Europei di categoria e hanno spadroneggiato in tutte le competizioni internazionali a cui hanno preso parte nelle ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari pronta al rientro : obiettivo le Olimpiadi di Tokyo : Ginnastica, Vanessa Ferrari si appresta a tornare in gara con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo “Se tutto andrà come deve andare con le prossime gare di Coppa del Mondo forse riuscirò a rientrare. Non so ancora in quali perché lo saprò man mano che la preparazione proseguirà. Questi obbiettivi a breve termine servono per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo“. Sono le parole della ...

VIDEO Enrico Casella - Ginnastica artistica : “L’Italia e la classe 2003 - il sogno Olimpiadi Tokyo 2020 - il rientro di Vanessa Ferrari” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, centro nevralgico della ginnastica artistica italiana. Abbiamo intervistato il Direttore Tecnico Enrico Casella che al PalAlgeco lavora insieme al meglio del nostro movimento e che si sta preparando sulla strada che porta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stiamo assistendo agli allenamenti della classe 2003, è un gruppo da cui ci si aspetta molto e ...

Ginnastica - Enrico Casella : “L’Italia - il sogno Olimpiadi 2020 e le medaglie - la classe 2003 e Vanessa Ferrari” : ESCLUSIVA OA SPORT – Giorgia Villa è stata festeggiata nel suo paese (Brembate, provincia di Bergamo) per gli eccellenti risultati ottenuti in questa stagione e all’evento era presente anche Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica, che abbiamo intervistato. Che stagione è stata per l’Italia e che bilancio tracci del 2018? Sapevamo già da tempo che sarebbe stata una stagione difficile, ...