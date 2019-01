Gilet gialli e Battisti in carcere | Saverio Raimondo escluso da Sanremo 2019 La Rai

Gilet gialli - Francia si prepara a decimo atto proteste : Il 'Grande dibattito Nazionale' lanciato dal presidente Emmanuel Macron non sembra convincere l'insieme dei Gilet gialli. Così, la Francia si prepara al 'decimo atto' della protesta, fissata per ...

Nasce l'app dei Gilet gialli : ANSA, - PARIGI, 18 GEN - A due mesi dalla prima mobilitazione nazionale del 17 novembre Nasce 'GJ-France', l'applicazione per Android dei gilets Jaunes. Lo annuncia su Facebook Maxime Nicolle, meglio ...

Gilet gialli e Battisti in catene - Saverio Raimondo escluso da Sanremo 2019 : Dopo le anticipazioni delle scorse ore pubblicate dal sito Blogo, in cui era data per certa la presenza di Saverio Raimondo alla 69° edizione del Festival di Sanremo, il comico ha pubblicato sul suo ...

Il Papa attacca i Gilet gialli Francesco cala la maschera : La vera natura di Papa Bergoglio emerge da un puzzle che dal 2012 si va completando in ogni suo aspetto. Nell’ultimo numero de La Civiltà Cattolica, che di fatto è l’organo ufficiale del Vaticano ancor più dell’Osservatore Romano, c’è un articolo a firma di Marc Rastoin, biblista e professore, che svela molte cose che finora si erano solo intuite, ma che ora sono nero su bianco. Segui su ...

Macron propone stretta antimigranti per accattivarsi i Gilet gialli : Il presidente francese Macron ha in questi giorni annunciato, al fine di placare la rabbia dei 'gilet gialli' , una ' stretta anti-immigrati '. In vista del 'dibattito pubblico' tra il capo dello ...

Gilet gialli - accuse alla polizia : 'Proiettili di gomma hanno reso disabili 17 manifestanti' : Jacques Toubon, il cosiddetto 'Défenseur des droits' - un'autorità giuridica indipendente che in Francia veglia al rispetto dei principi fondamentali - chiede di sospendere l'uso degli LBD, le armi ...

"Gilet gialli? È stato Putin" : riecco il grande alibi delle élite che hanno sbagliato tutto : C'è l'usura generata dal bisogno di conferme identitarie in un mondo in frenetico mutamento, venata di paure, come ben dimostra l'ossessione europea per i migranti. E c'è il logorio di una società ...

Brexit : imprenditore - 'passo indietro? Qui peggio che Gilet gialli...' (2) : (AdnKronos) - Nessuna preoccupazione dunque per il no di ieri di Westminster, anche nel caso in cui l'Inghilterra fosse costretta a un 'No Deal'. "Qualche problema potrebbe crearsi per la fatturazione delle mie aziende - dice - ma la soluzione potrebbe essere ottenere in Estonia, paese membro dell'U

La lettera di Macron ai francesi per fermare i Gilet gialli respinta al mittente : È come un maestrino che ha dato i compiti a casa ai suoi allievi. È il commento più irriverente che si è beccato il presidente Macron per la lunga lettera (una paginata intera di quotidiano che, infatti, non tutti hanno osato pubblicare integralmente rimandando ai siti e ai social) indirizzata lunedì 14 gennaio ai francesi, "Mes chers compatriotes", per invitarli a rispondere a 32 quesiti (32!) sui quattro ...

Da Macron ai Gilet gialli - come è cambiata la strategia dei Cinque stelle in vista delle europee : L'obiettivo è trovare forme di organizzazione politica diverse da quelle tradizionali, capaci di rappresentare gli interessi delle componenti della società fino a oggi poco rappresentate e tutelate». ...

E i "Gilet gialli" avranno il loro film : Altro che lebbrosi, come li chiama il presidente francese Emmanuel Macron, temendoli come la peste. È gente da cinema, piuttosto. Gente importante, che fa scalpore. Perciò adesso i "Gilet gialli", che formano il movimento popolare capace di mettere a ferro e a fuoco la Francia impoverita e rabbiosa dei nostri giorni, avranno un docufilm. S'intitola J'veux du soleil! (Voglio un po' di sole!) quest'opera destinata a far discutere e che il deputato ...

SPY FINANZA/ Brexit - il fantasma dei Gilet gialli sul voto di Londra : Oggi il Parlamento di Londra voterà sull'accordo relativo alla Brexit. Una scelta su cui grava la presenza di un fantasma

Gialli - ma anche arancioni - azzurri e rossi : i colori dei Gilet e le istanze rivendicate : «È un modo di distinguersi dal 'Palazzo', di differenziare la propria proposta politica. Naturalmente c'è anche un effetto contagio». I gilet rossi in Tunisia Un effetto contagio che si è manifestato ...