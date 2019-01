E ora per il bomber c' è la maledizione del n°9 da sfatare

Tour Down Under - Impey si aggiudica la 4ª tappa - Bevin ancora leader per un soffio : E' il campione sudafricano di ciclismo su strada il vincitore della quarta tappa del Tour Down Under. Impey della Mitchelton Scott ha sbaragliato la concorrenza nello sprint finale contro il leader ...

Arriva il reddito per chi resta a casa. Ma non si sa ancora per quanto durerà : Roma "Non è una misura di assistenzialismo, è il più grande investimento in capitale umano della storia d'Italia". Il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato così il reddito di cittadinanza nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri. Poiché la misura non ha subito grandi variazioni rispetto a quanto già reso noto (circa 5 milioni di beneficiari in maggioranza al Sud), restano tutti i dubbi sull'effettiva possibilità di aiutare ...

«Da mia figlia al mio lavoro. Sì - sono innamorato perso : Ripeto, l'applauso finale di quelle 200 persone in piedi a fine degli spettacoli al Cab41 mi ha lasciato il segno dentro. Nutro piacevoli ricordi anche per le volte che mi sono esibito al Colosseo, ...

Tour Down Under – Impey si aggiudica la 4ª tappa - Bevin ancora leader per un soffio : E’ il campione sudafricano di ciclismo su strada il vincitore della quarta tappa del Tour Down Under. Impey della Mitchelton Scott ha sbaragliato la concorrenza nello sprint finale contro il leader della classifica generale Bevin Il ritorno del “cavatappi” Corkscrew Garden, ha confermato le aspettative dei giorni precedenti: la salita di oggi e la conseguente discesa in picchiata, hanno iniziato a fare una scrematura ...

SuperLega volley - calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming. Il programma completo : Nel weekend del 19-20 gennaio si disputerà la 18^ giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un weekend decisamente scoppiettante e avvincente che potrebbe ridisegnare la classifica generale. Domenica pomeriggio, infatti, Trento e Civitanova si affronteranno nel big match di questo turno: la capolista affronta la terza della classe attardata di sei lunghezze, i dolomitici vogliono ...

Calendario scioperi gennaio 2019 : treni - scuola e medici. Date e orari : Calendario scioperi gennaio 2019: treni, scuola e medici. Date e orari scioperi gennaio 2019, il Calendario Il nuovo anno è appena iniziato, ma per il mese di gennaio sono già numerosi gli scioperi in programma. Tra questi alcune mobilitazioni di carattere nazionale che toccheranno molteplici settori: trasporti, sanità e scuola. Oggetto dello sciopero: la manovra economica nei rispettivi campi di interesse. I medici del Servizio Sanitario ...

Ponte Morandi : la cordata genovese per la demolizione rischia di perdere pezzi : Era stata scelta soprattutto perché guidata da un nucleo di aziende genovesi, invece, alla vigilia della firma del contratto unico per demolizione e ricostruzione, la cordata di società impegnate nella demolizione del Morandi rischia di perdere gli ultimi rappresentati locali. Vernazza giudica infatti troppo rischiose e restrittive le clausole che vorrebbe fissare il commissario Bucci e paventa il rischio di tirarsi fuori. E rischia di uscirne ...

Visita fiscale Inps : assenza per inadempienza lavoratore - cosa fa il medico : Visita fiscale Inps: assenza per inadempienza lavoratore, cosa fa il medico assenza Visita fiscale Inps per inadempienza: cosa succede In merito alla Visita fiscale Inps il medico che effettua la Visita di controllo deve essere agevolato nel reperire il domicilio del lavoratore assente per malattia. Il lavoratore dipendente è infatti obbligato a farsi trovare nel proprio domicilio nelle fasce orarie prestabilite. Ma i suoi adempimenti non ...

Visita fiscale Inps : esonero orario per emicrania - chi ne ha diritto : Visita fiscale Inps: esonero orario per emicrania, chi ne ha diritto esonero Visita fiscale Inps, cosa spetta per l’ emicrania La cefalea o l’emicrania, risultando anche patologie autonomie e dunque non correlate ad altre malattie, possono ridurre la capacità di concentrazione. E determinare così un’assenza dal lavoro per malattia. Ciò porta inevitabilmente a essere possibili destinatari di una Visita fiscale Inps. Ma esistono casi in ...

Lele Mora e la rapina per l'affare champagne : la vicenda non è chiara : Sarebbe stato rapinato di 40 mila euro in un campo rom, il tutto accaduto a Milano nella zona Chiesa Rossa. I riflettori della cronaca nera puntano nuovamente su Lele Mora, anche se stavolta nel ruolo di vittima. La vicenda però presenta punti poco chiari, a partire da numerose dichiarazioni controverse da parte dei protagonisti. C'è l'ombra di un raggiro del quale il noto ex agente dei VIP potrebbe essere stato oggetto, ma mancherebbero ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 18.30 La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di ...

Vaccini - rapporto Crea : “Salgono le coperture dei bimbi - ma ancora sotto la soglia del 95%” : Secondo il ministero della Salute (dati febbraio 2018), “a livello nazionale, dopo il calo osservato negli ultimi anni, nel 2017 si assiste a una ripresa delle vaccinazioni pediatriche nei bambini a 24 mesi rispetto al 2016 (tranne che per la varicella). Ma per nessuna delle iniezioni scudo attualmente obbligatorie in base alla legge Lorenzin (contro polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B, Hib, morbillo, parotite, rosolia e ...

Oroscopo 2 febbraio : ripresa lavorativa per i Vergine : In questo sabato 2 febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e la Luna in Capricorno. Giove e Venere in Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Urano e Marte nel segno dell'Ariete. Toro ostinato Ariete: influssi del week-end poco favorevoli per i nativi che saranno irascibili ed intrattabili col partner. Sarà bene rilassarsi quanto più possibile evitando qualsiasi litigio sul ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Le partite contro Cile e Galles ci serviranno per migliorare la nostra esperienza internazionale” : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...