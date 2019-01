Decreto sicurezza | i punti contestati dai sindaci ribelli

Decreto sicurezza - De Magistris accusa Salvini di fare propaganda e lui lo fredda : "Tu coccoli i migranti" : Il Decreto Sicurezza è stato ancora il terreno di scontro tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Il vicepremier è stato accusato dal sindaco di fare propaganda, mentre Salvini ritiene che De Magistris “coccoli” troppo gli extracomunitari tralasciando l

Dl sicurezza - Leoluca Orlando : Decreto rimane - io vado avanti : Continua il braccio di ferro tra Leoluca Orlando e il governo sul dl sicurezza di cui il sindaco di Palermo ha deciso di sospendere l'applicazione. "vado avanti, non cerco una tribuna ma un tribunale" ...

Svolta sul Decreto sicurezza Così Conte ha convinto i sindaci : Il governo garantisce che arriveranno "delle integrazioni, delle circolari interpretative" da parte delle Prefetture sul Decreto Sicurezza. "Le nostre proposte sulle persone vulnerabili e sui minori sono gia' state prese in considerazione". Il presidente dell'Anci... Segui su affaritaliani.it

Decreto sicurezza - Conte vede l Anci. Salvini 'Non cambia di una virgola'. Tutte le divisioni in una settimana da resa dei conti : Sarà una settimana caldissima per il governo. Con incontri delicati, per il premier, già domani. E i provvedimenti bandiera di Lega e Cinquestelle che dovrebbero avere il varo definitivo. Anche se ...

Avetta : "Immigrazione questione nodale - urgenti modifiche al Decreto sicurezza" : 'Nessuno mette in dubbio la centralità del tema immigrazione: è una questione troppo delicata per prestarsi a considerazioni superficiali. Lo è ancor più per un'associazione come l'ANCI che deve ...

Operatori denunciano : ore di lavoro perse in VdA con il Decreto sicurezza : In novembre, oltre cinquanta Operatori dell'accoglienza avevano lanciato un appello alla Regione autonoma Valle d'Aosta che, a due mesi di distanza, dicono essere stato ignorato dal presidente ...

Il sindaco Allevi all'Anci : «A Monza piena adesione al Decreto Sicurezza» : «Come comune confermiamo la totale e completa adesione al Decreto Sicurezza» ha detto il sindaco di Monza, Dario Allevi reduce da una trasferta a Roma, al Consiglio direttivo dell'Anci Nazionale, dove ...

Decreto sicurezza - Conte incontra i sindaci | Salvini : offra un caffè tanto non si cambia | L'Anci : a lui serve una camomilla : Il ministro dell'Interno liquida l'appuntamento di lunedì a Palazzo Chigi per verificare l'impatto del Decreto Sicurezza: "Il provvedimento funziona, non si tocca e rimane così com'è". Leoluca Orlando: "Salvini volgare, non ha argomenti"

Sicurezza - lunedì i sindaci incontreranno Conte - Ma Salvini non molla : 'Prendete un caffè - ma il Decreto non cambia' : Una delegazione di sindaci sarà ricevuta, lunedì mattina, a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per affrontare i Contenuti e l'impatto sui territori della nuova legge sulla ...

Decreto sicurezza - le preoccupazioni degli amministratori locali sono anche le nostre : Il Decreto Sicurezza sta diventando realtà sui territori italiani. Le norme scritte passano dalla carta alla concreta applicazione, generando conseguenze sulla vita delle persone e delle comunità. Molte delle preoccupazioni espresse da ActionAid durante la discussione della legge si stanno concretizzando.Ora è chiaro che l'abrogazione della protezione umanitaria ha prodotto un netto cambio di paradigma, aumentando il rischio ...

Decreto sicurezza - Di Pietro a sorpresa : 'Va applicato o sindaci si dimettano' : Antonio Di Pietro solo qualche settimana fa non aveva avuto parole tenere nei confronti di Matteo Salvini. Sosteneva addirittura che andasse denunciato e rimosso, dopo un post che aveva rischiato di mettere a rischio un'operazione delle forze dell'ordine prima della conclusione. Stavolta, però, l'ex magistrato diventa quasi un alleato per l'ex ministro dell'Interno, bersagliato dalle critiche dei sindaci pronti a disobbedire al Decreto ...

"La precarietà e l'insicurezza sono aumentate con il 'Decreto sicurezza'". Intervista a Chiara Peri : ... qualche decina di migliaia di persone che arrivano in Europa via mare,, trascurando milioni di migranti che da decenni sono elemento costitutivo della società e dell'economia italiana. Andiamo più ...

La stretta sulla residenza è uno dei problemi del Decreto sicurezza : Il decreto sicurezza ratifica una prassi che da anni si è imposta in Italia: l’esclusione di alcune categorie di persone dai servizi sociali attraverso l’imposizione di limiti all’iscrizione anagrafica e alla residenza. Leggi