Berlino | Merkel incontra Mattarella | «Bene lo stile pacato di Conte»

Mattarella due giorni a Berlino - colloqui con Steinmeier e Merkel : Roma, 17 gen., askanews, - Si apre oggi la visita Ufficiale di due giorni nella Repubblica Federale Tedesca del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Domani mattina a Berlino il capo dello ...

Tsipras si inchina alla Merkel Atene si è arresa a Berlino : E in questi tempi, la Germania ha deciso di passare al piano B : non solo inserimento nell'economia greca e nella finanza, ma anche in politica interna e internazionale. I legami cfra Cdu e l'...

Giuseppe Conte - il retroscena sul vertice con Angela Merkel : premier zerbino con Berlino : Nel Vecchio Continente sono cambiati i governi e si sono imposte parole nuove - sovranismo, populismo - mentre il sol dell' avvenire tramontava. Un' unica cosa non è cambiata, in questi tredici anni: ...

La Merkel non vuole quota 100. E adesso Berlino sfida Salvini : Il nodo da sciogliere sul tavolo della manovra resta quello di quota 100. La trattativa con l'Europa che sembrava chiusa su un accordo per una deficiti al 2,04% adesso pare si sia riaperta per ulteriori richieste da parte di Bruxelles. Moscovici e Juncker hanno chiesto in modo chiaro un altro sforzo proprio sul fronte delle pensioni. E da Roma sarebbe arrivato un secco "no" da parte di Salvini. Fin qui i fatti. Ma c'è un retroscena che spiega ...

Brexit : May a Berlino per salvare l'accordo. Merkel : Nessuna apertura : Continuano i faccia a faccia di Theresa May, che, oggi 11 Dicembre, ha incontrato a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel nel tentativo di mettere al sicuro gli accordi sulla Brexit . Un ...

Karrenbauer succede alla Merkel Berlino - linea dura sui migranti : Annegret Kramp-Karrenbauer, segretario generale della Cdu, è stata eletta dai delegati del congresso di Amburgo nuovo capo del partito finora guidato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Kramp-Karrenbauer ha ottenuto 517 voti, pari al 51,75%, al ballottaggio contro l'avversario Friederich Merz, arrivato al 48,25%, con 482 voti Segui su affaritaliani.it

Berlino smentisce al Foglio la frase appioppata da Repubblica alla Merkel : Sarebbe stato un caso interessante da trattare al convegno sulla libertà di stampa (“Liberateci dalla stampa: la tentazione del nuovo potere globale”) organizzato domenica scorsa da Repubblica. Cosa succede se un giornalista di uno dei più importanti quotidiani del paese inventa una dichiarazione po

Angela Merkel - il documento riservato di Berlino contro Roma : lo scudo anti-Italia : La paura del governo tedesco è che anche economie al momento ritenute sane possano subire a catena gli effetti negativi di un possibile crollo dell'economia italiana. Quel che la Germania vuole ...

Il piano segreto della Merkel : Berlino prepara lo scudo anti-Italia : La Germania teme la valanga che la manovra italiana potrebbe produrre sull'intera area Euro. Non è la prima volta che commentatori e economisti delle banche teutoniche cercano soluzioni per evitare il "contagio" italiano ad altre economie. Ma stavolta pare sia lo stesso governo di Berlino a preparare uno "scudo anti-Italia" per proteggere la Grecia, il Portogallo e gli altri Paesi "deboli" dell'unione monetaria.Secondo quanto riporta il ...

