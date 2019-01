LG rilascia Android 9 Pie per G7 in Corea e pubblica una roadmap degli aggiornamenti

Google rilascia Android Studio 3.3 con diversi miglioramenti : Android Studio arriva alla versione 3.3, che porta con sé miglioramenti alla stabilità generale e risoluzione di bug; nuova interfaccia di feedback grazie a Project Marble. L'articolo Google rilascia Android Studio 3.3 con diversi miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia Android 9 Pie beta su Galaxy Note 8 e offre novità sul Dolby Atmos di Note 9 : Samsung Galaxy Note 8 inizia a ricevere Android 9 Pie beta con la nuova Samsung One UI, mentre il firmware di Galaxy Note 9 "nasconde" un'interessante novità per quanto riguarda Dolby Atmos. L'articolo Samsung rilascia Android 9 Pie beta su Galaxy Note 8 e offre novità sul Dolby Atmos di Note 9 proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 5Z brucia le tappe : rilasciato Android 9 Pie a Taiwan - e si può già installare da noi : In ASUS si sono superati e ZenFone 5Z ha bruciato le tappe scavalcando le aspettative più rosee: la ZenUI basata su Android 9 Pie è in rilascio a Taiwan L'articolo ASUS ZenFone 5Z brucia le tappe: rilasciato Android 9 Pie a Taiwan, e si può già installare da noi proviene da TuttoAndroid.

Huawei rilascia EMUI 9 con Android Pie/ Disponibile da oggi per alcuni modelli : ecco tutti i dettagli : Huawei rilascia EMUI 9 con Android Pie. Disponibile da oggi per alcuni modelli: ecco tutti i dettagli e quando verrà rilasciata

rilasciata la beta per Xiaomi Mi 8 Lite della MIUI basata su Android 9 Pie : Xiaomi ha rilasciato una beta del firmware per Mi 8 Lite, e ciò significa che siamo relativamente vicini alla distribuzione della versione stabile L'articolo Rilasciata la beta per Xiaomi Mi 8 Lite della MIUI basata su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia la seconda beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9 - con Samsung One UI : Samsung ha rilasciato la seconda beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, con Samsung One UI. Prima beta nel Regno Unito. L'articolo Samsung rilascia la seconda beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9, con Samsung One UI proviene da TuttoAndroid.

rilasciato Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2 Lite : Buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi A2 Lite: il produttore cinese, infatti, ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie L'articolo Rilasciato Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2 Lite proviene da TuttoAndroid.