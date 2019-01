Guerrilla Games ha visto le prime due ore di Death Stranding ma il gioco non è ancora

eurogamer

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Aki Saito di Kojima Productions ha svelato cheha avuto la possibilità di visionare ledue ore di, riporta Dualshockers.Ieri, abbiamo parlato del viaggio di Hideo Kojima ad Amsterdam per visitare lo studio di Horizon Zero Dawn. Durante il suo incontro con, Kojima ha mostrato al team il suoe, come riportato in una precedente news, gli sviluppatori sono rimasti "a bocca aperta"In un successivo tweet pubblicato da Aki Saito, responsabile marketing e comunicazione di Kojima Productions, è stato reso noto che sono state mostrate aledue ore di. "Abbiamo mostrato le2 ore di gameplay ai nostri fratelli di", ha detto Saito nel suo tweet. Ha anche proseguito affermando che lo stesso Kojima ha eseguito la dimostrazione, pur sottolineando che ilnon ècompleto.Read ...