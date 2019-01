Corona | “Ubriaco provai a baciare Belen | ma lei mi cacciò di casa”

dilei

: Fabrizio Corona senza filtri: 'Ero ubriaco ecco cosa provai a fare con Belen - infoitcultura : Fabrizio Corona senza filtri: 'Ero ubriaco ecco cosa provai a fare con Belen - EmanueleAnsel : Gossip e Tv: Fabrizio Corona: “Ubriaco ho provato a baciare Belen e lei mi ha cacciato di casa”.… - infoitcultura : Fabrizio Corona rifiutato da Belen: “Ero ubriaco, provai a baciarla. Ma lei…” -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Fabrizioracconta un episodio del suo passato legato aRodriguez, svelando la sera in cui, ubriaco, provò a baciarla, ma lei lo rifiutò.L’ex re dei paparazzi ancora una volta ha sorpreso tutti, pubblicando il libro autobiografico intitolato Non mi avete fatto niente, in cui racconta dettagli segreti della sua esistenza. Coinvolte, inevitabilmente, anche le sue storiche ex, da Nina Moric, a Silvia Provvedi, sino a. La showgirl argentina ha vissuto un’intensa storia d’amore con, a cui è stata legata per quattro anni, sino all’addio avvenuto nel 2012 quando lei incontrò Stefano De Martino negli studi di Amici.In seguito la Rodriguez è stata fidanzata con Andrea Iannone, mentre Fabrizio ha avuto una storia con la cantante delle Donatella e in seguito con Zoe Cristofoli. Il legame che li unisce però non si è mai esaurito tanto che ...