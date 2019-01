Carnevale 2019, quando cade? Date e vacanze del calendario scolastico

scuolainforma

: Boes e Merdules sfilano a Ottana, in Sardegna comincia il carnevale - FOTO - lanuovasardegna : Boes e Merdules sfilano a Ottana, in Sardegna comincia il carnevale - FOTO - scuolainforma : #Carnevale 2019: date e #vacanze del calendario scolastico - piemonteexpo : Carnevale di Borgosesia 2019 -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ledisono previste? Ledelcambiano di anno in anno, per cui la domanda è più che legittima. Purtroppo, non per tutti gli studenti d’Italia è prevista una pausa vacanziera, ma solo poche regioni hanno confermato il ponte per l’occasione. Il2018/illustra quali scuole restano chiuse in tutta Italia. Ma intanto vediamoquest’anno ilinizia efinisce Leufficiali delsono quelle elencate qui sotto:DataFestivitàGiorno28 febbraioGiovedì Grassogiovedì3 marzodomenica5 marzoMartedì Grassomartedì19 marzoFesta di San GiuseppemartedìIn base a queste, le regioni (ma anche le scuole) possono autonomamente decidere ...