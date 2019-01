We Happy Few | Shadow of Mordor e Saints Row | The Third tra i nuovi giochi in arrivo su

eurogamer

: We Happy Few, L'Ombra di Mordor e altri titoli si aggiungono a Game Pass nei prossimi giorni - FPSREPORTER : We Happy Few, L'Ombra di Mordor e altri titoli si aggiungono a Game Pass nei prossimi giorni - Eurogamer_it : #XboxGamePass sta per ricevere altri 4 giochi. - VGN_IT : #XboxGamePass diventa ogni giorno sempre più ricco di giochi interessanti: in arrivo #WeHappyFew, L'Ombra della Gue… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)continuano ad arricchire Xbox Game Pass, la piattaforma in abbonamento di Microsoft su Xbox One.Oggi, come segnala Dualshockers, è stato annunciato che quattrotitoli inizieranno a farsi strada su Xbox Game Pass prima della fine di gennaio. A partire da domani 17 gennaio, WeFew di Compulsion Games sarà disponibile per il download gratuito se siete abbonati. Considerando che Compulsion è ora parte della lineup first party di Microsoft, questa aggiunta non è poi così scioccante. Inoltre, anche LEGO Movie Videogame sbarcherà su Game Pass domani.Una settimana dopo, il 24 gennaio, il gioco che ha reso famoso il sistema Nemesis, La Terra di mezzo: L'Ombra di, sarà disponibile sulla piattaforma. Lo stesso giorno, sarà disponibile anche il classico Xbox 360Row: TheRead more…