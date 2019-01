Regno Unito | prezzi di fabbrica crescono a ritmo più lento

Mercato immobiliare del Regno Unito sempre più caro : L'ultima indagine condotta dall' Office for National Statistics, ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide , evidenzia per novembre un aumento dei prezzi delle case del ...

Regno Unito - inflazione dicembre in linea con le attese : In moderata flessione l'inflazione nel Regno Unito. Lo rileva l' Office for National Statistics, ONS, , spiegando che i prezzi al consumo, nel mese di dicembre, hanno registrato un incremento del 2,1% ...

Brexit - cosa succede ora nel Regno Unito? : (foto: Jack Taylor/Getty Images) Il 15 gennaio il parlamento inglese ha bocciato l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea proposto dal primo ministro Theresa May. I voti contrari sono stati 432, di cui 118 “no” da parte di deputati dello stesso partito di May: in totale sono quasi il doppio rispetto a i voti favorevoli. In quelle ore nelle piazze sfilavano cittadini inglesi con il cappello coi colori della Union Jack – la ...

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Regno Unito - il giorno della verità sul Brexit. La Polonia ricorda il sindaco di Danzica : La Gazeta Wyborcza parla di 'delitto politico', maturato nel 'clima di odio e di ostilità' che segna la politica polacca di oggi. Il sindaco era uno dei politici più popolari del Paese, che si ...

Scorte di latte - pomodori e medicine : così il Regno Unito si prepara alla Brexit : Al Sainsbury’s di Wilson Road, cinque minuti da Victoria Station, una signora di mezza età spinge un carrello pieno di lattine di cereali, cornflakes, bibite, prugne secche e latte di cocco. Stampa un sorriso largo e si avvia alla cassa quando le chiediamo se anche lei stia facendo la scorta per affrontare la Brexit....

PS4 domina le classifiche software del 2018 nel Regno Unito : Il 2018 è stato un anno molto fruttuoso per l'intera industria videoludica in Inghilterra, che ha generato introiti superiori a quelli di musica e film combinati. Come riporta Gamingbolt, le classifiche del 2018 stilate da GfK e UKIE ci dicono che PS4 ha dominato le vendite software nel Regno Unito, pensate che il 48% di tutti i titoli venduti in versione fisica sono per l'ammiraglia Sony. Nintendo Switch non ha ottenuto grandi numeri ma ...

Brexit : Tajani - con uscita Regno Unito senza accordo danni all'economia : ... gli stessi britannici hanno calcolato un danno pari al 9 per cento del Pil della Gran Bretagna, e un'uscita senza accordo non farebbe bene neanche alla nostra economia. Dobbiamo lavorare perché ...

Theresa May : Brexit - il no deal rischia di distruggere il Regno Unito : La premier in Parlamento alla vigilia del decisivo voto di martedì sera: «Questo è l’unico accordo possibile se vogliamo garantire l’uscita dalla Ue. Se domani l’accordo è approvato, avremo due anni per negoziare gli accordi commerciali con la Ue. In caso contrario non ci sono garanzie»...

Patch di gennaio sul Samsung Galaxy S7 : si parte dal Regno Unito : Non molla niente il Samsung Galaxy S7, che in UK riceve l'aggiornamento con la Patch di sicurezza di gennaio. La build di riferimento porta il numero G930FXXS3ERLF, che dovrebbe rendersi disponibile per la variante Edge nel giro di qualche giorno (dubitiamo tardi ad arrivare, in genere i due dispositivi ottengono gli upgrade pressoché nello stesso periodo, non essendoci alcuna differenza hardware di fondo a contraddistinguerli). Stiamo parlando, ...

Brexit - Londra si è infilata in un vicolo cieco. Gli errori della May minano l'unità del Regno Unito : Ne è uscita azzoppata, con conseguenze che inevitabilmente hanno finito per influenzare la sua capacità di manovra politica, sia in patria che a Bruxelles. Il Dup ha da tempo annunciato che voterà ...

Regno Unito - bimba ha mal di pancia : i medici le diagnosticano un cancro al quarto stadio : All'apparenza un banale mal di pancia, come può capitare ai bambini più piccoli, che possono andarvi soggetti. Inizia così la vicenda che riguarda Enya Gooding, una giovane mamma inglese di 23 anni. La donna di Collumpton, nel Devon, ha raccontato la sua storia al Sun. La piccola non ha un mal di pancia ma un tumore Stando a quanto si apprende, la madre nel giugno scorso ha portato Cayla Jones, la figlia di 3 anni dal medico perché quest'ultima ...