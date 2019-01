: Presente a festa figlio,preso latitante - NotizieIN : Presente a festa figlio,preso latitante - Cyber_Feed : Breaking News #Presente a festa figlio,preso latitante - TelevideoRai101 : Presente a festa figlio,preso latitante -

E' stato tradito dai preparativi per ladelMassimo Pariota,46 anni, napoletano,da 4 anni e mezzo.I Carabinieri di Napoli,insospettiti dai movimenti dei suoi familiari, hanno individuato una villetta con piscina nell'hinterland a nord del capoluogo, dove Pariota è stato bloccato.dopo un ordine di esecuzione pena emesso dalla procura di Taranto, deve scontare 8 anni e 3 mesi di reclusione dopo varie condanne per truffa, sostituzione di persona,associazione per delinquere,ricettazione,riciclaggio(Di mercoledì 16 gennaio 2019)