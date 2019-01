Muore a 16 anni cadendo dalla nave da crociera ' Voleva scavalcare un balconcino'

Ragazzo di 16 anni precipita dal balcone della nave da crociera e Muore : «Si è schiantato sul molo» : Dramma in vacanza. Un Ragazzo di 16 anni è morto dopo esser precipitato dal balcone di una stanza della nave da crociera atterrando sul molo davanti ai turisti. È successo a bordo della...

Napoli - bimbo di 4 anni Muore soffocato da un mattoncino Lego : Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta nei giorni scorsi e che riguarda il decesso di una piccola creatura di appena quattro anni, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Boscoreale. Il drammatico episodio si è consumato lunedì 14 gennaio tra le mura domestiche: il piccolo Giovanni è morto improvvisamente soffocato mentre stava giocando con alcuni mattoncini Lego. Secondo quanto riferisce il ...

Esce di casa di notte e non riesce più a rientrare : bimba di 2 anni Muore congelata : Sofia Van Schoick, una bambina del New Hampshire (Usa) è stata ritrovata senza vita fuori dalla sua abitazione. Le temperature sfioravano i -8°. Addosso aveva solo una camicia e i piedi scaldi. "È stato un terribile incidente" ha detto la notte.Continua a leggere

Camion travolge scooter - Muore un ragazzo di 20 anni : L'impatto è stato tremendo. È morto sul colpo il giovane in scooter, Michele Coppeto, 20 anni, travolto da un Camion al Poggio Vallesana, zona al confine tra Marano e Napoli. L'autista del mezzo ...

La testa rimane incastrata nell’ascensore difettoso - la piccola Alexis Muore a 5 anni : Morta a 5 anni a seguito di un incidente drammatico avvenuto tra le mura di casa. La bambina che vedete nella foto s chiamava Alexys Brown ed è morta dopo che la sua testa è rimasta incastrata nell’ascensore difettoso della sua abitazione a Weymouth, Dorset nell’agosto 2015. La testa della bimba ha subito ferite orribili dopo essere rimasta bloccata tra l’ascensore e il soffitto di casa e per il suo decesso finite nel registro ...

Roma - Federico Muore a 15 anni per meningite - il dolore della mamma : 'Morte non sia vana' : Non si dà pace la mamma di Federico Galluccio, 15enne Romano morto ieri, martedì 15 gennaio, a causa di una meningite batterica. Il ragazzo era stato ricoverato lunedì: domenica era uscito con gli amici, poi nella notte gli era salita la febbre ed erano comparse delle macchie. Il giovane non era vaccinato e la madre si augura che la sua morte non sia vana: "Spero che altri genitori ascoltino i consigli dei medici". 'Pensavamo fosse ...

Treviso - uccisa dalla leucemia a soli 20 anni : Kathy Muore tra le braccia dei suoi cari : Una vera e propria tragedia riguarda ancora una volta il decesso di una giovane persona. Il gravissimo episodio si è consumato in provincia di Treviso, precisamente nel piccolo comune di Ponte di Piave, dove l'appena ventenne Kathrina Donadi Camargo si è spenta dopo aver combattuto per un anno contro una leucemia che alla fine non le ha lasciato scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, la ragazza avrebbe lottato con tutte le sue ...

Napoli - Beatrice Pia Muore a soli 3 anni : lutto nel Casertano : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane bambina, si è verificata nella provincia di Napoli. La piccola Beatrice Pia, infatti, di soli tre anni, è deceduta all'interno dell'ospedale Santobono della città partenopea, dove era ricoverata oramai da diversi giorni a causa di gravi problemi di salute che la attanagliavano fin dal momento della sua nascita. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il ...

Roma : ragazza di 16 anni Muore per una crisi allergica dopo aver bevuto dei mini-cocktail : Si chiamava Federica Stiffi la ragazza di appena 16 anni che la scorsa notte ha perso la vita a Roma dopo aver consumato dei mini-cocktail con i suoi amici. Stando a quanto riportato da "Il Messaggero", la giovane era uscita di casa sabato sera insieme alla sua migliore amica per trascorrere una serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. Purtroppo, però, nel giro di poche ore si è consumata una vera e propria tragedia, con la ...

Massa. Perde il controllo dell’auto e si schianta : Muore a 44 anni una madre di tre figli : Si chiamava Marzia Della Tommasina, aveva 44 anni ed era la titolare del negozio di abbigliamento “Dreams di Marzia“ a Marina di Massa. Sabato sera tornava da una serata con le amiche. Lo schianto, violentissimo, contro un muro non le ha dato scampo.Continua a leggere

Malore dopo un drink con gli amici : ragazza di 16 anni Muore per choc anafilattico : Una normale serata con gli amici si è conclusa in tragedia a Roma . Una ragazza di 16 anni, romana , è morta in ospedale dopo aver accusato un Malore in strada nella notte di sabato. È accaduto in ...