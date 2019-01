Ipertiroidismo subclinico | interessanti approfondimenti da un caso clinico

fondazioneserono

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Il New England Journal of Medicine (in italiano Giornale di Medicina del New England), la più prestigiosa rivista medica al mondo, ha pubblicato unproposto da una endocrinologa italiana. Ne sono scaturitigenerali sull’Il New England Journal of Medicine è la rivista con il più alto impact factor (in italiano fattore di impatto) in assoluto. L’impact factor è un indice che misura e attesta il valore medico e scientifico di una rivista. Nel 2018 il New England Journal of Medicine ha pubblicato unproposto da Bernadette Biondi, Professore Associato di Endocrinologia e Oncologia Molecolare dell’Università Federico II di Napoli. La pubblicazione di questoha un valore particolare, sia perché è un riconoscimento importante per un’esponente dell’endocrinologia italiana, sia perché, a partire dal ...