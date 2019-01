Giovedì Cdm su reddito di cittadinanza e quota 100 : Roma, 16 gen., askanews, - Si terrà Giovedì il Consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera al decreto per il reddito di cittadinanza e quota 100."Avremo - scrive su Facebook il presidente del ...

Decretone : Fraccaro - Giovedì sarà in Cdm : ANSA, - ROMA, 15 GEN - Il Decretone su reddito e pensioni sarà esaminato dal Consiglio dei ministri giovedì mattina. Lo riferisce il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ...

Reddito e quota 100 - Giovedì il Cdm. Ma resta il nodo Consob : giovedì 17 è un giorno che il governo giallo-verde ha cerchiato in rosso. Dopo un paio di rinvii, il via libera a Reddito di cittadinanza e quota 100 dovrebbe arrivare in quella giornata, con una ...

Reddito cittadinanza : Di Maio - Giovedì in Cdm il sì definitivo : "Giovedì in Consiglio dei ministri arriverè l'approvazione definitiva del Reddito di cittadinanza". L'ha dichiarato il vicepresidente Luigi Di Maio nel suo intervento a Porto Torres (Sassari), dove ha cominciato la sua visita in Sardegna a sostegno del candidato presidente della Regione per il M5S Francesco Desogus. "Le imprese che assumeranno chi beneficia del Reddito di cittadinanza avranno ...

Pensioni - Q100 : atteso per Giovedì il decreto in Cdm - la Lega dà il proprio sostegno : Entro giovedì 10 gennaio, il testo del decreto sulla Quota 100 e sul cosiddetto reddito di cittadinanza approderà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione e la successiva entrata in vigore delle due misure in campo previdenziale contenute nella nuova Legge di Stabilità. Reddito e Quota 100 in un unico decreto Ad affermarlo è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che tuttora sta lavorando sulla bozza al fine di inserire in un unico ...

Giovedì Cdm ed evento (si spera) per reddito di cittadinanza e quota 100 - ma la Lega minaccia di non votare il decreto : A tarda sera arriva l'ennesima minaccia diretta al cuore del governo gialloverde. La Lega fa sapere, proprio mentre il premier Conte è ospite in tv, di non voler votare il reddito di cittadinanza "se non ci sono davvero i fondi per disabili e famiglie. Per adesso neanche un euro". Il provvedimento è quasi pronto. Già ieri se n'è discusso in un pre-consiglio e giovedì sarà sul tavolo dei ministri per ...