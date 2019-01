Stretta della Cina sull' app Tik Tok

Racket della sosta - a Salerno arriva la Stretta col decreto Salvini : 132 di conversione in legge del decreto sicurezza, al centro in queste ore di un'aspra polemica politica tra ministro dell'Interno e primi cittadini. Ma se si litiga sull'immigrazione, sembra ...

Banca Carige nella " Stretta " della Bce : 12.00 Il CdA della Carige è decaduto dopo le dimissioni di 4 consiglieri. La Bce ha posto in amministrazione straordinaria la Banca Carige . Ora i commissari sono Innocenzi, Modiano e Lener. Nominato un comitato di sorveglianza composto da Brancadoro, Guaccero e Zanotti.Garantita l'operatività,"senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti". Gli amministratori hanno il compito di salvaguardare la stabilità della Banca informando la ...

Partenza difficile per le Borse - Carige nella Stretta della Bce : Partenza d'anno molto difficile per i mercati azionari europei: con la chiusura ampiamente negativa delle Borse asiatiche sui timori per la crescita cinese e mondiale, Parigi dopo i primi scambi cede ...