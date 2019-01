Sisma Ravenna | controlli in corso ' Preoccupazione sia massima'

Terremoto : un Sisma di 4.6 colpisce Ravenna : La terra ha tremato per tutta la notte in Emilia Romagna. Come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il sisma ha avuto origine a 11 chilometri da Ravenna. La scossa è stata avvertita anche a Bologna, Cesena e Forlì e molte altre zone del Centro Nord. Sono state centinaia le chiamate che sono arrivate ai centralini dei Vigili del Fuco, tante anche le persone che hanno abbandonato le proprie abitazioni per scendere in ...