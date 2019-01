Sei arresti per la morte di Alessandro Neri

Favori sessuali in cambio di pratiche edilizie : Sei arresti tra funzionari comunali e imprenditori a Castel Volturno : Favori sessuali in cambio di pratiche edilizie al comune di Castel Volturno. È una delle accuse agli atti dell'inchiesta che questa mattina ha portato all'arresto di sei persone tra le quali quattro ...

Mangiano una scimmia rara in diretta Facebook - Sei arresti in Vietnam : I languri mangiatori di foglie sono tra le specie di primati più minacciate al mondo e si trovano solo nella parte settentrionale del Vietnam. Il paese del sud-est asiatico è anche sede di altre ...

La grande truffa dei facchini : buco da 100 milioni di euro - Sei arresti : Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Torino. Sono accusate di aver creato un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla bancarotta fraudolenta....

Mafia : estorsioni nel nisseno - Sei arresti : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Sei persone in manette nel nisseno, dove i Carabinieri del comando provinciale carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere ed una agli arresti domiciliari, emesse dal gip presso il tribunale di Caltanissetta, su richies

Roma - clonavano carte di credito ai turisti italiani all'estero : Sei arresti : clonavano carte di credito rubando i codici all'estero. Poi le usavano in Italia per acquistare biglietti di viaggio costosi che si facevano rimborsare. Il giro di affari illegale è stato smantellato ...

Foggia - minorenni picchiati a cinghiate e costrette a prostituirsi : Sei arresti : Una storia terribile arriva dalla città di Foggia, precisamente da un campo rom nei pressi del capoluogo di provincia dauno, dove gli inquirenti hanno scoperto un inquietante giro di prostituzione minorile. Sono sei le persone fermate nelle scorse ore dalla Polizia di Stato, dopo accurate indagini. Si tratta di Febronel Costache, sua moglie Chiaric Poenita, Iovannut Mariana Raluca, Costache Solomon e altri due minori. Gli arrestati sono tutti ...

Foggia - facevano prostituire minorenni e volevano vendere un neonato. Sei arresti : Sei persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Foggia per riduzione in schiavitù, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile e sequestro di persona. Le vittime venivano segregate in baracche - lager e costrette a prostituirsi sulla statale 16 Adriatica a suon di botte e frustate.Continua a leggere

Silvia Romano - altri Sei arresti. La polizia ottimista : «Informazioni utili da 3 somali» : Per il sequestro di Silvia Costanza Romano emergono sviluppi molto interessanti. Altre sei persone sono state arrestate in Kenya nel quadro delle indagini sul rapimento della cooperante italiana...

Rissa tra due famiglie per l'eredità degli zii : Sei arresti nel Napoletano : TORRE DEL GRECO - Mega Rissa per contendersi l'eredità di tre zii anziani: arrestate sei persone, tutte unite da legami di parentela. Se le sono date di santa ragione ieri a mezzogiorno in via del ...

