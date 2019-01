Questo non è un uovo

Inter-Benevento - Spalletti : “Questo non è calcio” : ‘Non è partita, non è calcio, non è divertimento’. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti,al termine della partita giocata a porte chiuse contro il Benevento in Coppa Italia. “Sono tantissimi i tifosi penalizzati, non vogliamo giocare in questa maniera qui – ha proseguito -. Dobbiamo trovare soluzioni differenti” Lo stadio vuoto non ha creato comunque problemi all’ Inter ...

Gli ascensori in ospedale non funzionano - e un paziente per Questo è morto : Il destino di due persone è rimasto legato per diverse ore al funzionamento di un ascensore, l'unico funzionante all'interno dell'intero ospedale. Uno dei due pazienti, alla fine non ce l'ha fatta ed ...

Scampia - i ratti rosicchiano i cavi elettrici e la Vela resta al buio. Questo degrado non è più tollerabile : La Vela gialla di Scampia è rimasta al buio. Non basta la spazzatura, il degrado in cui le Vele sono abbandonate dalle istituzioni, i fili della corrente che passano vicino ai tubi dell’acqua. Ci mancava anche il buio. Il guasto che ha lasciato numerose famiglie senza corrente elettrica è stato causato dai ratti. ratti che hanno rosicchiato i fili di alcuni quadri elettrici e sono rimasti folgorati per l’alta tensione. ratti di notevoli ...

Lazio-Novara - Paola Piola : 'E' la partita di papà ma Questo non è più il suo calcio' : La signora Piola oggi è molto legata alla Lazio: 'Tutto merito di papà che mi ha tramandato questa passione e mi ha dato modo di conoscere un mondo a me sconosciuto. Quando lui ha vestito la maglia ...

Vittorio Sgarbi infuriato con Yann Moix : “Le 50enni non sono scopa****? Questo è un stronzo e un cornuto. Non capisce la pienezza di una donna tra i 35 e i 55 anni” : “Le 50enni per me sono invisibili, preferisco i corpi della donne giovani, tutto qua. Punto. Il corpo di una donna di 25 anni è straordinario, quello di una donna di 50 anni non lo è affatto”. A parlare così al mensile Marie Claire è stato lo scrittore francese Yann Moix. Parole, queste, che non sono piaciute affatto a Vittorio Sgarbi. Intervenuto durante il programma La Zanzara su Radio24, Sgarbi non ha usato, come al solito, mezze misure: ...

Crisi Apple - iPhone XR non vende/ Perché Questo flop sul mercato? : La Apple è in Crisi, le vendite dell'iPhone XR non vanno come ci si aspettava soprattutto sul mercato cinese. Ecco tutti i motivi

La Generazione Erasmus esiste o no? La verità è che ai giovani non interessa Questo dibattito : In questi giorni si è tornati a parlare di un tema spesso presente nel dibattito pubblico: quello della cosiddetta “Generazione Erasmus”, un simulacro vuoto che, come molti altri in Italia, viene scambiato da qualcuno per un vitello d’oro e da altri per un capro espiatorio, con conseguente baruffa di luoghi comuni e faziosità. di Federico Fabiani Gli ultimi a riprendere in mano la questione, dopo Diego Fusaro e la nostra ...

Walter Ricciardi : "Non potevo restare - Questo Governo ha posizioni antiscientifiche" : A dicembre ha annunciato le dimissioni da presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Walter Ricciardi lo ha fatto limitando al minimo la polemica con la ministra Giulia Grillo, ma ora, in un'intervista al Corriere della Sera, motiva la sua scelta con la difficile collaborazione con un Governo che vede al suo interno prevalere posizioni antiscientifiche."La prima ragione è che dopo 4 anni e mezzo di lavoro intensissimo avevo ...

Juvemania : brava Samp - ma contro Questo Ronaldo non resta che il VAR! : ... davvero un giocatore che sembra praticare uno sport a parte; inutile anche stare qui ogni volta a celebrarne la grandezza, talmente evidente agli occhi di tutti. La Juventus era già nettamente la ...

Ultras - il Questore di Napoli : “Nelle curve c’è zoccolo duro di violenti e non sono pochi. Al S. Paolo si coagulano criminali” : Nelle curve c’è uno “zoccolo duro” che “con il calcio ha poco a che fare” e “non sono pochi”. Il questore di Napoli, Antonio De Iesu, traccia il profilo delle tifoserie organizzate e ne viene fuori un ritratto distante da quei “pochi” che neanche due settimane fa aveva ‘pesato’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante la festa per i 50 anni della Curva Sud del ...

Sci alpino - Dominik Paris non sta nella pelle : “qui si vede lo sciatore completo - Questo risultato vuol dire tantissimo : Lo sciatore azzurro commenta la vittoria ottenuta nel SuperG di Bormio, la seconda di questo fantastico week-end Dominik Paris si gode il secondo trionfo consecutivo sulla Stelvio. Dopo la discesa, infatti, l’azzurro ha vinto anche in superG: “oggi è stato ancora più difficile – spiega l’altoatesino – in partenza non sono andato male, poi ho fatto un errore, ma da San Pietro in poi ho dato il massimo ed è ...

Jane e Elia - grandi emozioni per la coppia del Gf Vip : “Non so se merito Questo” : Elia e Jane news dopo Grande Fratello Vip: dediche speciali della coppia Elia Fongaro e Jane Alexander hanno sorpreso tutti. Sì, perché dopo l’esperienza televisiva, in pochi hanno scommesso sulla loro storia. E invece i due si amano e hanno in serbo tanti progetti importanti per il futuro. Non si parla né di matrimonio né […] L'articolo Jane e Elia, grandi emozioni per la coppia del Gf Vip: “Non so se merito questo” ...

Ciclismo - Gilberto Simoni : “Gli anni in cui ho corso non mi sono piaciuti - risultati modificati. L’UCI non fa il bene di Questo sport” : Gilberto Simoni è tornato a parlare concedendo un’intervista a tuttobiciweb, il vincitore di due Giri d’Italia ha appeso la bicicletta al chiodo nel 2010 e da quel momento si è allontanato dal mondo del Ciclismo, continuando comunque a seguire le varie gare. Lo scalatore ha provato a trovare le differenze tra il suo Ciclismo e quello moderno: “Il Ciclismo è cambiato molto ed è normale che sia così. Si è modificato il mezzo, la ...

Il Questore e Mazzoleni non hanno parlato prima di Inter-Napoli? : La giornata nera del calcio italiano Non si può archiviare facilmente quello che è accaduto ieri a Milano, e nel mondo del calcio. Non sarà sufficiente la sentenza della giustizia sportiva e i provvedimenti del questore di Milano, che pure si annunciano rigorosi. Non lo sarà perché la miopia e gli interessi indicibili del mondo del calcio hanno provocato guasti profondi nella società. E oramai il mondo delle curve, che hanno sempre avuto una ...