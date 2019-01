Nella sede Onu a Gaza Hamas assedia alcuni carabinieri italiani

Tre Carabinieri italiani - assediati da Hamas - si sono rifugiati Nella sede dell'Unwra a Gaza : Tre Carabinieri italiani si sono rifugiati nella sede dell'Unwra a Gaza e sono assediati dalle forze di Hamas. Lo apprende l'AdnKronos che specifica che il sito del Jerusalem Post scrive invece di quattro persone bloccate. Per il quotidiano l'ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti avrebbe incontrato oggi il leader di Hamas Ismail Haniyeh nel tentativo di risolvere la crisi che va avanti da 48 ore.A quanto si legge, ieri si sono rifiutati di ...

Rinnovo Icardi – Vertice Nella sede del club - parla Marotta : “se i tifosi devono preoccuparsi? Ecco cosa dico” : Le parole di Marotta sul Rinnovo di Icardi dopo l’incontro con Ausilio e Zhang nella sede dell’Inter Il Rinnovo di Icardi con l’Inter è uno degli argomenti più chiacchierati del mondo del calcio. Oggi nella sede della squadra nerazzurra si è tenuto un incontro tra i vertici della società, al termine del quale Marotta ha fatto il punto sulla situazione: “non ho niente da dire, parleremo nella prossima settimana. I tifosi ...

Uomo accoltellato a morte Nella sede di Scientology a Sydney - arrestato un 16enne : Un giovane di 24 anni è morto, accoltellato nella sede di Scientology nel centro di Sydney, in cui lavorava. Con lui, nel vialetto di accesso alla chiesa a Chatswood, nel nord della città, è stata ferita anche un'altra persona, ricoverata e in condizioni stabili. Poco dopo è stato fermato un adolescente di 16 anni che portava un "coltello molto affilato" con una lama di 20-25 cm.Il centro è aperto pochi anni fa ...

Libia - attacco kamikaze Nella sede del ministero degli Esteri : tre morti : Secondo alcuni testimoni, l’esplosione è stata accompagnata anche da colpi d’arma da fuoco. Una densa colonna di fumo si sprigiona dall’edificio principale del ministero

A Messina Nella sede dell´Unuci e dell´Istituto del Nastro Azzurro - Auguri - solidarietà - benemerenze e attestati : I rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'arma, si sono riuniti a Messina in occasione del Santo Natale, ospiti del pomeriggio solidale organizzato come ogni anno dall´Istituto del ...

Palagiustizia di Bari - concluso il trasloco della Procura Nella nuova sede di Poggiofranco : L'ultimo magistrato della Procura di Bari ancora in servizio nella sede a rischio crollo del Palagiustizia di via Nazariantz si è trasferito oggi nella nuova sede di via Dioguardi, al quartiere ...

Brindisi - furto Nella sede Ant : rubate le stelle di Natale per la raccolta benefica : I volontari dell'Associazione Nazionale Tumori avrebbero dovuto offrirle in piazza per ricavare soldi per la prevenzione e la ricerca. L'evento è stato annullato ma il post di denuncia è diventato virale

Bologna - bomba Nella sede di Forza Nuova : Un ordigno artigianale è esploso davanti alla sede di Borgo Panigale di Forza Nuova, organizzazione di estrema destra.Continua a leggere