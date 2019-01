Milan | Gattuso dà le ultime su Higuain | l’addio ed il dubbio per domani | gioca o non

Juventus-Milan - la conferenza di Gattuso e Romagnoli live alla vigilia della Supercoppa : live 19:18 15 gen DOMANDA A Gattuso - Saresti contento di ottenere in Supercoppa il primo successo da allenatore? Non riesco a fare questi calcoli da quando sono in panchina. Da cinque anni cerco di ...

Supercoppa Italiana - Higuain scontento? In casa Milan sorridono tutti : il Pipita 'falcia' Gattuso durante il torello [VIDEO] : In vista della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in casa Milan c'è un clima sereno e disteso: Higuain scherza con Gattuso e lo 'falcia' durante il torello, fra le risate di tutti Negli ...

Supercoppa Italiana – Higuain scontento? In casa Milan sorridono tutti : il Pipita ‘falcia’ Gattuso durante il torello [VIDEO] : In vista della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in casa Milan c’è un clima sereno e disteso: Higuain scherza con Gattuso e lo ‘falcia’ durante il torello, fra le risate di tutti Negli ultimi giorni Gonzalo Higuain è finito al centro di diversi rumor di mercato che lo vedrebbero come partente, in direzione Londra, per indossare la maglia del Chelsea di Maurizio Sarri. Si è parlato di un Higuain alquanto ...

Il Milan tra attesa e sorrisi e Higuain 'stende' Gattuso in allenamento : GEDDA - Il Milan si è allenato nel centro tecnico dell'Al Ittihad, ammodernato e rinnovato, col sottofondo delle preghiere del muezzin della vicina moschea. La porzione della seduta atletica aperta ...

Milan al lavoro. Higuain si allena col sorriso ed entra duro su... Gattuso : Qui il Milan in qualche modo è già stato di casa. È sufficiente essere ascoltati mentre si discorre in italiano per essere fermati da un addetto alla sicurezza che ti sorride largo così e battendosi ...

Milan - l'illusione di Gennaro Gattuso : soltanto lui crede a Gonzalo Higuain : C' è da capirlo, il povero Rino Gattuso. In estate il suo capitano, Leonardo Bonucci, ha mollato il Milan per tornarsene alla Juve. Questioni di famiglia e di dubbie proprietà cinesi. Adesso, nonostante una società solida e una stagione in linea con gli obiettivi, l' unico suo top player sta per abb

Milan - Gattuso : "Higuain va coccolato. E se segna alla Juve..." : Rino Gattuso Getty Higuain sempre al centro dell'attenzione in casa Milan tra mille voci di mercato e l'imminente sfida di Supercoppa che lo vedrà come grande ex contro la Juventus. Intervistato da ...

Milan - Gattuso : 'Higuain? In questo momento va coccolato' : MilanO - Vincere la Supercoppa, magari con un gol di Higuain, potrebbe cambiare gli scenari per il Milan e per l'argentino, sempre al centro di insistenti voci di mercato per il corteggiamento del ...

Milan - Gattuso : Higuain va coccolato - con il gol potrebbero cambiare tante cose : MilanO - Vincere la Supercoppa , magari con un gol di Higuain , potrebbe cambiare gli scenari per il Milan e per l'argentino, sempre al centro di insistenti voci di mercato per il corteggiamento del ...

Milan – Higuain via dal club rossonero? Il commento di Gattuso : “dobbiamo farlo sentire importate” : Gattuso ed il possibile addio di Higuain al Milan: le parole dell’allenatore del club rossonero ”E’ normale che in questo momento vengono fatte tante chiacchiere e bisogna accettarle. Pensiamo alla Supercoppa e speriamo di portare il trofeo a casa anche se sarà difficile. Speriamo che Higuain riesca a buttarla dentro, potrebbero cambiare tante cose. In questo momento bisogna stargli vicino e fino a quando ci dà ...

Milan - i tormenti di Higuain e la speranza di Gattuso : Il sorriso nella foto di gruppo sull'aereo per Gedda non deve ingannare: Gonzalo Higuain è tutt'altro che sereno in questi giorni così tormentati per lui. Il Pipita ha fatto chiaramente capire al ...

Milan - i dubbi di Gattuso sul futuro di Higuain e le valutazioni sull’esordio di Paquetà : Milan, Rino Gattuso ha parlato del possibile addio di Higuain ai rossoneri dopo la vittoria di ieri in casa della Sampdoria in Coppa Italia “Gonzalo si è presentato bene, se non si allenava come piace a me non avrei preso la decisione di farlo scendere in campo contro la Sampdoria. Ci sono delle chiacchiere che lo riguardano in questo momento, ma vedo come si allena, la disponibilità che mi dà e la professionalità che ci mette. Il ...

Milan - Gattuso : "Higuain? Quando fai delle scelte... Non so cosa accadrà - Paquetà mi è piaciuto" : "Sapevamo che non era facile giocare contro questa Sampdoria, è stata una partita gagliarda. Bene la difesa. Sono contento per come ho visto i ragazzi aiutarsi, è stata una prestazione positiva". ...

Calciomercato Milan - Gattuso : 'Higuain? Quando uno fa delle scelte - difficile convincerlo' : Il Milan ne fa due alla Samp e vola ai quarti di finale: "I ragazzi sono stati bravi, ci sono partite in cui si fa fatica ma Cutrone e Conti ci hanno dato qualità". Decisivo Patrick, doppietta nei ...