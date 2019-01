Le due tifose arabe | È un sogno che si realizza

ilgiornale

(Di martedì 15 gennaio 2019) "Io credo che il concetto di medioevo sia nella testa delle persone più che nei fatti concreti. Sono una ragazza di 26, ho una laurea in psicologia, ho seguito i mondiali in Russia dagli spalti di Volgograd e tifo Juventus. Non potrei però essere sostenitrice di una squadra del mio Paese. Qui il calcio è davvero poca roba, ci consoliamo con quello che trasmette il satellite". Kawthar Abou Asker ha le idee molto chiare e assieme alle sue amiche assisterà a Gedda alla sfida di Supercoppa italiana. È unche si: quello di vedere dal vivo i giocatori che fino a oggi si sono materializzati soltanto sullo schermo televisivo. Kawthar (in arabo "fiume del paradiso") è un ex calciatrice, ha fondato nel 2012 il Jeddah United. "Sono stata allenatore, presidente e capitano - ci tiene a sottolineare - l'idea mi è venuta in mente dopo aver visto una partita di Alex Del Piero. Per me lui ...