Laura Boldrini al processo contro sindaco Camiciottoli | “Ripugnante augurare stupro a una

Cesare Battisti - Matteo Renzi e Laura Boldrini esultano? La loro colpa che non si può scordare : Vecchi peccati. Si parla ancora della cattura di Cesare Battisti e di chi, oggi, farebbe bene a scusarsi. Certo, c'è il caso di Carla Bruni , che non ha detto una singola parola dopo la cattura. Poi c'...

Laura Boldrini sta con Zingaretti su lista unitaria alle europee : “Ue nuova solo unendo le forze” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, si schiera a favore della proposta di Nicola Zingaretti di costruire una lista unitaria e aperta in vista delle prossime elezioni europee: "Soltanto unendo le forze e aprendo alle migliori energie della nostra società sarà possibile contrastare la deriva nazionalista e costruire il progetto di un’Europa nuova", sottolinea la deputata di LeU.Continua a leggere

Supercoppa in Arabia - Laura Boldrini : 'Incredibile! Sacrificati i diritti delle donne in nome del denaro - è offensivo' : Non c'è alcun paese al mondo, in cui ci sia una sostanziale parità . Chi sta meglio, però, come nel caso nostro certamente deve essere capace di promuovere quei diritti di parità anche quando si ...

Laura Boldrini - il video di auguri con cui si rende ridicola : cosa scopiazza a Salvini : Che Laura Boldrini sia sull'orlo della disperazione politica è dimostrato tutto nel suo primo video del 2019. L'ex presidenta ha deciso di dare una grande svolta allo stile della sua comunicazione, decidendo di imitare i video di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma come tutte le imitazioni, a tratti

Luigi Di Maio umiliato a suon di cartelli da Laura Boldrini : che brutta fine per il grillino : Luigi Di Maio riesce nell'impresa di farsi ridicolizzare da Laura Boldrini. La fu presidenta della Camera, infatti, ha postato su Facebook un video in cui spiega con alcuni cartelli scritti a mano che cosa ne pensa della manovra. Ovviamente nulla di buono. La Boldrinova cita Bob Dylan nel video di S

Laura Boldrini - la stucchevole lezioncina sugli "stadi violenti" dopo Inter-Napoli : Alè, ci mancava solo la lezioncina di Laura Boldrini sulle violenze prima di Inter-Napoli. Una, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, che forse una partita di calcio allo stadio non è mai manco andata a vederla. Ma tant'è: ci sono le feste, le notizie extra-manovra scarseggiano e anche l'ex preside

Scontri e cori razzisti durante Inter-Napoli - Laura Boldrini : “Il campionato deve fermarsi” : "Non bastano più le espressioni di cordoglio per la morte, l’ennesima, di un tifoso fuori dallo stadio. Non basta più l’indignazione momentanea per i cori razzisti. Il campionato deve fermarsi. Fino a quando le società e le forze dell’ordine non avranno individuato, allontanato e sanzionato i gruppi razzisti e violenti. In uno stato di diritto non ci si può arrendere alla violenza", ha dichiarato l'ex presidente della Camera Laura Boldrini ...

Laura Boldrini : “Da Salvini operazione criminale contro di me” : Dopo l'aggressione subita dall'ex presidente della Camera, Salvini è stato fotografato in compagnia di Luca Lucci, arrestato a giugno per traffico di droga e già condannato a quattro anni e mezzo per rissa aggravata e lesioni: "Il messaggio è pericolosissimo. Chi svolge ruoli come quello di Salvini ha una responsabilità aggiuntiva", ha detto Laura Boldrini.Continua a leggere

Violenza a Nuoro contro deputata del M5S - ieri aggressione verbale contro Laura Boldrini : A poche ore dall'aggressione verbale contro l'ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, una nuovo episodio di Violenza colpisce il mondo della politica italiana. In questo secondo caso di parla di Violenza fisica, la cui vittima è Mara Lapia, deputata del Movimento 5 Stelle, insultata e colpita nel parcheggio di un supermarket a Nuoro, in Sardegna. La ricostruzione Da quanto si apprende, sabato scorso l'onorevole Lapia è stata vittima di un ...

Laura Boldrini senza scampo - aggredita verbalmente in aeroporto e sopra l’aereo : “Prima gli italiani - Vergognati!” : Boldrini aggredita verbalmente in aeroporto e sopra l’aereo da un uomo Laura Boldrini aggredita al check-in dell’aeroporto. «Prima gli italiani, vergogna, prima gli italiani». Un tizio sulla sessantina, paonazzo e schiumante di rabbia ha apostrofato così Laura Boldrini a Fiumicino, mentre faceva il check-in al gate di imbarco per Milano. Lei ha risposto con un sorriso ed è entrata. L’ex presidente della Camera Boldrini ha preso ...

Intervista a Laura Boldrini : “Contro di me atto di intolleranza - colpa delle fake news di Salvini” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, commenta l'episodio di cui è stata vittima ieri pomeriggio sul volo Roma-Milano: "Dire che io che ho rappresentato lo Stato per cinque anni, ricoprendo la carica di presidente della Camera, non abbia a cuore gli interessi degli italiani, è altamente offensivo nei miei confronti, è frutto di una strategia di mistificazione, messa in atto da persone senza scrupoli".Continua a leggere

