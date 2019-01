Inter | settimana decisiva per avere Diego Godin a giugno RUMORS

Inter - Marotta : "Icardi? I tifosi possono stare tranquilli - vedremo settimana prossima" : Il rinnovo di Icardi domina la scena in casa Inter . Dopo le parole di Maurito , che nella giornata di giovedì sui social aveva mandato un messaggio chiaro al club, "Il rinnovo avverrà nel momento in ...

Inter - ad inizio settimana l'incontro per il rinnovo di Icardi : Secondo quanto riportato da Sky Sport si terrà fra lunedì e mercoledì prossimo il giorno dell'incontro con l'enoturage di Mauro Icardi capitanato da Wanda Nara e la dirigenza dell'Inter per trattare il rinnovo della punta argentina.

Maradona torna sotto i ferri : in settimana nuovo Intervento : 'Diego ci mette sempre in allarme, ma poi subito rientra. Da una settimana faceva controlli per il bypass gastrico. Nei prossimi giorni Diego dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, ma nulla di ...

Everything : l'Interessante e particolare esperienza Interattiva è in arrivo su Switch la prossima settimana : Come suggerisce il titolo, il gioco di simulazione del 2017, Everything, offre letteralmente uno sguardo metaforico a tutto ciò che ci circonda, permettendo ai giocatori di esplorare e giocare all'interno di un universo generato proceduralmente.Ora, come riporta Dualshockers, lo sviluppatore David OReilly ha annunciato che tutto ciò arriverà su Nintendo Switch il 10 gennaio 2019, con il gioco che sarà pubblicato da Double Fine Productions.Come ...

Il 18 dicembre al circolo Sersanti i direttori dei settimanali imolesi Intervistano il presidente della Regione Bonaccini : L'argomento indicato nel tema dell'incontro vuole stimolare una riflessione sui dati presentati lo scorso luglio nel Rapporto 2018 dell'Osservatorio interregionale economia e territorio, costituito ...

Icardi-Udinese 1-0 : il capitano dell’Inter scongiura una settimana da incubo e si gusta il rinnovo col “cucchiaio” : Mauro Icardi ha risolto la pratica Udinese, il capitano dell’Inter ha deciso la gara di San Siro con un calcio di rigore calciato alla perfezione Ci ha pensato Mauro Icardi ad evitare una vera e propria settimana da incubo all’Inter. Non vincere questa sera a San Siro dopo il flop in Champions League di martedì, sarebbe stata una disfatta clamorosa per i nerazzurri, con possibili ripercussioni sul futuro della stagione. Ma ...

Inter - settimana decisiva : prima il Psv - poi Marotta - Calcionews24 : ... poi l'arrivo di Beppe Marotta Dopo il ko di venerdì contro la Juventus, l'Inter di Luciano Spalletti è attesa da una settimana decisiva come sottolinea il Corriere dello Sport: domani la sfida ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “La prossima settimana pianificheremo la nuova stagione - Giro e Tour sono molto Interessanti” : È stato uno dei grandi protagonisti nella serata di ieri a Milano per quanto riguarda i Gazzetta Sports Awards. Vincenzo Nibali è stato premiato come Legends per la sua nuova impresa nel 2018: la conquista della Milano-Sanremo. Il corridore della Bahrain-Merida non si accontenta e punta ancora in grande. “La notizia di essere tra i grandi dello sport italiano ti lascia un sapore bellissimo”. Sul trionfo più bello della passata ...

Roma - settimana decisiva per Di Francesco : decisive Real Madrid e Inter : Secondo la Gazzetta dello Sport , infatti, in caso di esonero di Di Francesco, probabilmente anche il dirigente spagnolo, legatissimo al tecnico, presenterebbe le proprie dimissioni . Come detto ...

Modica - Interventi della Polizia municipale nel fine settimana : Due interventi della Polizia municipale di Modica nell'ultimo fine settimana: un incidente stradale e l'incendio di un'autovettura. Sabato, intorno alle 19,30, si sono scontrate un'Alfa 145 e un'Alfa ...

Anas - Intero Cda decaduto sarà rinnovato la prossima settimana : Roma, 8 nov., askanews, - decaduto l'attuale Cda, per la prossima settimana è attesa l'indicazione per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Anas. Dopo le dimissioni dell'amministratore ...